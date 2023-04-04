Федоров анонсував онлайн-формат для деяких освітніх документів: очікується до нового навчального року

До початку навчального року 2023-2024 частина освітньої документації буде доступна онлайн. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтервʼю "Суспільному".

Він зазначив, що наразі будується фундаментальна інформаційна система, в якій буде реєстр школярів, учителів та всіх шкіл.

За словами міністра, електронний документообіг в освітній сфері освіти допоможе позбутися зайвої бюрократії. Зокрема, буде полегшено перехід із однієї школи в іншу, адже це буде відбуватися за електронною заявкою.

Також перехід на онлайн-документи полегшить життя родинам в окупації, які раніше були змушені забирати паперові документи з захоплених шкіл.

"Плюс документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість фундаментальних проєктів, які пов‘язані з тим, що я сказав, буде вирішено", – висловився Федоров.

Нагадаємо, про інтеграцію документів про освіту у сервіс "Дія" ще в червні 2022 року говорила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У листопаді Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту. Передбачалося, що це спростить доступ до навчання та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин.