Федоров анонсировал онлайн-формат для некоторых образовательных документов: ожидается к новому учебному году

К началу учебного года 2023-2024 часть образовательной документации будет доступна онлайн. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "Суспільному".

Он отметил, что сейчас строится фундаментальная информационная система, в которой будет реестр школьников, учителей и всех школ.

По словам министра, электронный документооборот в образовательной сфере образования поможет избавиться от излишней бюрократии. В частности, будет облегчен переход из одной школы в другую, ведь это будет происходить по электронной заявке.

Также переход на онлайн-документы облегчит жизнь семьям в оккупации, которые ранее были вынуждены забирать бумажные документы из захваченных школ.

"Плюс документы будут в "Дії", как и нужно для других услуг. Я думаю, что до конца года большинство фундаментальных проектов, связаных с тем, что я сказал, будет решено", - высказался Федоров.

Напомним, об интеграции документов об образовании в сервис "Дія" еще в июне 2022 года говорила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В ноябре Кабинет министров Украины принял решение о реализации экспериментального проекта по формированию и применению еДокумента об образовании. Предполагалось, что это упростит доступ к учебе и трудоустройству граждан, которые потеряли физические носители из-за войны или по другим причинам.