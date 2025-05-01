Когда работа заряжает: как прошла стажировка школьников КМDШ в YASNO

Когда старшеклассник Михаил впервые оказался в офисе YASNO — ведущего поставщика энергетических решений — его поразила атмосфера творческого драйва. До стажировки парень представлял работу в крупных компаниях достаточно рутинной, но во время практики понял — бизнес может быть инновационным и интересным. Школьника вдохновили современный офис, работа в команде профессионалов и возможность воплощать свои идеи.

«Я понял, что могу быть полезным уже сейчас, даже если только начинаю свой путь. Не обязательно ждать «идеального момента». Это изменило мое отношение к себе – я начал больше верить в собственные силы», – признается парень.

Михаил – ученик сети частных школ КМДШ, которая уже несколько лет организует для воспитанников 9-10 классов стажировки в ведущих украинских компаниях. Несколько дней в реальной рабочей среде помогают детям увидеть суть профессии и узнать, кем они хотят быть на самом деле. В этом году одной из компаний, принявших школьников, стала YASNO. О впечатлениях ученика от стажировки и важности подобных проектов – рассказываем дальше.

Атмосфера производительности

Попав в офис YASNO, расположенный в инновационном парке UNIT.City, Михаил был в восторге. «Мне понравились масштабы офиса и его рабочая атмосфера. Там чувствовался вайб производительности, заряженности и заинтересованности. Очень приятно находиться в такой среде. Это вдохновляет добиваться большего в профессиональной деятельности», — делится впечатлениями школьник.

Михаил и его одноклассники стажировались в Дирекции по маркетингу. Их задачей стало усовершенствовать программу лояльности YASNOЛОВ. Команда получила пять брифов от продакт-менеджеров: как продвигать программу, активизировать ее пользователей, создать преимущества для бизнес-клиентов, привлечь новых партнеров. Дети глубоко исследовали материал, проявили свои аналитические навыки и даже провели мини-исследования в семьях. И в результате представили концепции улучшения сервиса.

Фото: КМДШ

Для Михаила наиболее интересным оказалось погружение в реальные потребности клиентов и поиск путей сделать программу лояльности максимально полезной и интересной. Он предложил добавить игровой элемент, чтобы пользователи могли не просто получать бонусы, а проходить специальные квесты, выполняя энергоэффективные действия. Идея показалась парню эффективной, потому что давала возможность одновременно привлечь клиентов и продвигать ценности компании.

Фото: КМДШ

Учащимся помогали специалисты YASNO, которые открыто делились опытом и давали полезные советы. «Когда я увидел, что команда обсуждает мои идеи всерьез, у меня появилась уверенность, что даже на позиции стажера я могу влиять на процессы в компании. Это важное чувство быть услышанным», — рассказывает Михаил. Именно такую поддерживающую и дружескую атмосферу в команде он когда-нибудь хочет воспроизвести в собственном деле.

После стажировки школьник убедился, что хочет знать, как работает маркетинг. «Я понял, как много значит глубина понимания аудитории и анализ поведения клиентов. Эти знания затем превращаются в действия. Маркетинг – не просто «хорошая реклама», это стратегия мышления, которая полезна в любой сфере. Даже если я не буду работать в этой области, смогу нанять маркетолога и правильно делегировать задачи», — говорит Михаил.

Сотрудничество бизнеса и образования

Практический опыт в реальных компаниях имеет большое значение не только для самих учащихся, но и для бизнеса. Стажировки помогают молодежи лучше понять мир профессий, а работодателям — открывать новые таланты и вкладываться в развитие будущего поколения.

Стажировка непосредственно в компаниях позволяет детям получить опыт и впечатление о профессиях, понять – что именно им может быть интересно, то ли это поле, где они хотят развиваться в дальнейшем и что нужно для того, чтобы быть успешным в том или ином направлении Сергей Коваленко CEO YASNO

По его словам, энергетика – непростая отрасль, даже большинству взрослых людей сложно разобраться как в ее физической, так и в экономической составляющей. «Однако работая с детьми, у нас есть шанс сломать этот барьер и показать, что энергетика – это интересно. А если интересно, то разобраться в ней становится проще. Поэтому мы поддержали инициативу КМДШ и пригласили к себе на стажировку учеников из этой школы», – объясняет Сергей Коваленко.

В КМДШ убеждены, что объединение усилий бизнеса и образования дает детям возможность подтвердить или пересмотреть свои карьерные ориентиры и открывает путь к осознанному выбору будущего.

Мы видим огромную ценность в том, что бизнес готов открывать свои двери для школьников. Живое общение с профессионалами и возможность испытать себя в разных ролях помогают детям лучше понять свои сильные стороны и интересы. В то же время, компании могут уже сегодня инвестировать в формирование активной, творческой и ответственной молодежи — тех, кто завтра будет создавать инновации и развивать страну. Сотрудничество образования и бизнеса – это взаимовыгодный путь к воспитанию сильных специалистов в будущем Владимир Козленко Основатель КМДШ Всесвіт

Узнайте больше о том, как школьники КМДШ открывают для себя профессиональный мир – читайте другие истории стажировок в спецпроекте «Навчання для життя».