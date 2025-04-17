За кулисами большого искусства: учащиеся КМDШ стажировались в Национальной оперетте Украины

Для многих театр – это сияющие софиты, впечатляющие декорации и аплодисменты. Но настоящее искусство начинается за кулисами, куда зритель никогда не заглядывает. Именно туда попали ученики КМДШ во время стажировки в Национальной оперетте Украины . Они попробовали танцевать на настоящей сцене, почувствовали ритм балетной репетиции и увидели, как швейный цех вдыхает жизнь в театральные костюмы.

Этот уникальный опыт стал для детей первым шагом к осознанному выбору профессии. Рассказываем, как воспитанники КМДШ познакомились с ежедневной работой театра изнутри и убедились, соответствует ли эта область их представлениям и способностям.

Как КМДШ помогает детям выбрать будущую профессию

Уже несколько лет КМДШ организует для старшеклассников стажировку в ведущих украинских компаниях. Эта программа помогает детям выяснить, кем они хотят быть на самом деле. Принцип прост: каждый ученик 9-10 классов выбирает интересующее его направление, а школа ищет для них соответствующие бизнесы или организации. Школьники проводят 3-5 дней в реальной рабочей среде, с настоящими заданиями и профессиональным ритмом. Подростки наблюдают за специалистами, выполняют поручения, общаются с командой. То есть, видят всю внутреннюю «кухню» профессии.

Учащиеся КМДШ уже успели пройти практику в судах, стоматологиях, книжных магазинах, творческих мастерских, производствах, консалтинговых и IT-компаниях. А в этом году - также в Киевском национальном академическом театре оперетты. Для театра стажировка школьников стала не просто интересным экспериментом, а возможностью показать молодежи, как создается искусство, и насколько сложны и многогранны театральные специальности.

Национальная оперетта Украины поддержала инициативу стажировки для школьников КМДШ, поскольку это прекрасная возможность для молодежи ознакомиться с профессией актера, а также получить практический опыт в реальной театральной среде. Такая программа позволяет учащимся на практике понять, как работает профессиональный театр. Это способствует развитию новых талантов, что важно для театральной и культурной среды страны. Богдан Струтинский Генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины

Что школьники узнали о работе театра

Знакомство старшеклассников КМДШ с театральной сферой началось со встречи с художественным руководителем Национальной оперетты Богданом Струтинским, который поделился со стажерами своим опытом и рассказал об основах актерского мастерства. Он объяснил, что актерская работа требует не только таланта, но и постоянной учебы, самодисциплины и эмоциональной открытости. Он подчеркнул важность физической подготовки, умения работать с текстом и взаимодействовать с партнерами на сцене. Руководитель также отметил, что успех приходит из-за терпения и постоянного труда, а «критика» и замечания режиссера важны для профессионального развития.

В течение стажировки школьники посетили репетиции актеров, артистов балета и хора театра. Также дети ознакомились с работой оркестровой ямы. Они увидели, как рождается театральное представление, поняли значение музыки и взаимодействия актеров с музыкантами.

Фото: КМДШ

На каждом этапе стажеры могли проявить себя в разных направлениях — играли на музыкальных инструментах, танцевали на хореографии и пели на вокале. Ученики импровизировали на сцене и пытались вжиться в роли. В ходе практики специалисты театра делились своим опытом и давали советы по работе с текстом, эмоциональному выражению, технике актерской игры. Другой важной частью стажировки стало знакомство с закулисами театра: костюмерными, пошивочным цехом, звукорежиссерским и осветительным отделами.

Финалом стажировки стало событие, вдохновившее каждого — ученики посетили легендарный бродвейский мюзикл «Чикаго», который с большим успехом идет на сцене Национальной оперетты Украины.

Фото: КМДШ

«За время стажировки театр стал для меня вторым домом! Особенно мне понравилось, что мы могли пообщаться с актерами, которые давали нам полезные советы», — делится своими впечатлениями один из учеников Святослав.

Парень отмечает, что взгляд на театр изнутри укрепил его желание связать свою будущую профессию с актерской деятельностью.

Стажировка помогла убедиться в цели реализовать детскую мечту и старшекласснице Варе. Девушка с детства любит театр и увлекается актерским мастерством. Ей нравится выступать на сцене, поэтому она планирует выбрать эту профессию в будущем.

«После стажировки мое желание стать актрисой только укрепилось. Мне очень понравилось смотреть генеральные репетиции: одновременно актеры играли, танцевали, пели. Это было неотразимо! Я поняла, что для актера важно уметь все – чем больше умеешь, тем лучшим актером ты являешься. Полезными были советы от актеров и режиссеров, потому что они действительно разбираются в этом», — рассказывает Варя.

В результате участники стажировки прожили полный театральный цикл от первых репетиций до показа представления на главной сцене зрительского театра, получили представление о сложности и особенностях работы на сцене и за ней, а также проверили свои способности. Это был хороший шанс понять, действительно ли им хочется связать свою жизнь с театром.

Подобные инициативы помогают учащимся получить реальный опыт работы в театре и понять, что стоит за созданием театрального представления. Это способствует лучшему пониманию требований профессии актера, а также развитию творческих способностей, как актерских, так и музыкальных или хореографических. Такие программы помогают укрепить уверенность в себе, научиться работать в команде и сосредоточиться на достижении общей цели. Подобные проекты открывают для школьников новые карьерные возможности и помогают им найти свои подлинные интересы», — уверен Богдан Струтинский.

Художественный руководитель Национальной оперетты также отметил открытость к новому опыту и энтузиазм учащихся КМДШ: «Школьники поразили интересом и готовностью к активному участию во всех этапах театрального процесса. Их подход к работе был сосредоточен на самосовершенствовании, развитии навыков и готовности получать советы от профессионалов. Учащиеся относились серьезно к каждой задаче — их желание учиться создавало особую атмосферу творчества и сотрудничества».

Стажировки, формирующие будущее

Стажировки, организуемые КМДШ — не об идеальных сценариях будущего. Это о возможности для молодого поколения попробовать, сделать выводы и выбрать свой путь сознательно. Такой опыт дает ученикам то, что не по силам ни одному учебнику — честный, прямой ответ на вопрос, подходит ли ребенку та или иная профессия. Именно так рождается зрелое решение о том, кем быть.

Мы убеждены, что настоящее обучение происходит не только в классе, но и в реальной жизни. Поэтому сотрудничаем с ведущими компаниями и учреждениями, где наши ученики могут попробовать себя в различных профессиональных ролях. Это возможность не только увидеть работу изнутри, но и поработать над реальными задачами, получить обратную связь опытных специалистов, сформировать первые профессиональные контакты. Это прекрасный шанс развить гибкие навыки – коммуникацию, критическое мышление, тайм-менеджмент, работу в команде. Владимир Козленко Основатель КМДШ Всесвіт

В КМДШ Всесвіт стремятся, чтобы выпускники были не только эрудированными, но и уверенными в себе, готовыми к вызовам взрослой жизни. Там ожидают, что после стажировки учащиеся вернутся не только с новыми знаниями, но и с более четким пониманием себя, своих сильных сторон и направлений для дальнейшего развития.

От стажировок выиграют не только учащиеся, но и компании, таким образом формирующие новое поколение специалистов, готовых к реальным вызовам. Это вклад в развитие общества, профессионального сообщества и будущего страны.

«Партнерство бизнеса и образования сегодня – это фундамент сильных кадров и стабильной экономики завтра. Стажировка школьников в реальных компаниях является не просто обучением, а инвестицией в будущее нашей страны, в ее развитие и процветание. Ведь мы убеждены, что успех Украины напрямую зависит от сознательного и профессионального выбора молодежи», — уверен Козленко.

Узнайте больше о том, как школьники КМДШ открывают для себя профессиональный мир - читайте другие истории стажировок в спецпроекте «Обучение для жизни».