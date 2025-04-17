За лаштунками великого мистецтва: учні КМDШ стажувалися в Національній опереті України

Для багатьох театр — це сяючі софіти, вражаючі декорації та оплески. Але справжнє мистецтво починається за лаштунками, куди глядач ніколи не зазирає. Саме туди потрапили учні КМДШ під час стажування в Національній опереті України . Вони спробували танцювати на справжній сцені, відчули ритм балетної репетиції та побачили, як швейний цех вдихає життя у театральні костюми.

Цей унікальний досвід став для дітей першим кроком до усвідомленого вибору професії. Розповідаємо, як вихованці КМДШ познайомились із щоденною роботою театру зсередини та переконалися, чи відповідає ця галузь їхнім уявленням і здібностям.

Як КМДШ допомагає дітям обрати майбутню професію

Вже кілька років КМДШ організовує для старшокласників стажування у провідних українських компаніях. Ця програма допомагає дітям з’ясувати, ким вони хочуть бути насправді. Принцип простий: кожен учень 9-10 класів обирає напрям, який його цікавить, а школа шукає для них відповідні бізнеси або організації. Школярі проводять 3-5 днів у реальному робочому середовищі, зі справжніми завданнями та дійсним професійним ритмом. Підлітки спостерігають за фахівцями, виконують доручення, спілкуються з командою. Тобто бачать усю внутрішню «кухню» професії.

Учні КМДШ вже встигли пройти практику в судах, стоматологіях, книжкових магазинах, творчих майстернях, виробництвах, консалтингових та IT-компаніях. А цього року — також у Київському національному академічному театрі оперети. Для театру стажування школярів стало не просто цікавим експериментом, а можливістю показати молоді, як створюється мистецтво, і наскільки складні й багатогранні театральні спеціальності.

Національна оперета України підтримала ініціативу стажування для школярів КМДШ, оскільки це є чудовою можливістю для молоді ознайомитися з професією актора, а також отримати практичний досвід у реальному театральному середовищі. Така програма дозволяє учням на практиці зрозуміти, як працює професійний театр. Це сприяє розвитку нових талантів, що має важливе значення для театрального та культурного середовища країни Богдан Струтинський Генеральний директор-художній керівник Національної оперети України

Що школярі дізнались про роботу театру

Знайомство старшокласників КМДШ з театральною сферою почалося з зустрічі з художнім керівником Національної оперети Богданом Струтинським, який поділився зі стажерами своїм досвідом і розповів про основи акторської майстерності. Він пояснив, що акторська робота вимагає не тільки таланту, а й постійного навчання, самодисципліни та емоційної відкритості. Керівник підкреслив важливість фізичної підготовки, уміння працювати з текстом та взаємодіяти з партнерами на сцені. Також він зауважив, що успіх приходить через терпіння і постійну працю, а «критика» і зауваження режисера є важливими для професійного розвитку.

Протягом стажування школярі відвідали репетиції акторів, артистів балету та хору театру. Також діти ознайомились з роботою оркестрової ями. Вони побачили, як народжується театральна вистава, зрозуміли значення музики та взаємодії акторів із музикантами.

Фото: КМДШ

На кожному етапі стажери мали змогу проявити себе в різних напрямках — грали на музичних інструментах, танцювали на хореографії та співали на вокалі. Учні імпровізували на сцені та намагалися вжитися в ролі. Під час практики фахівці театру ділилися своїм досвідом та давали поради щодо роботи з текстом, емоційного вираження, техніки акторської гри тощо. Іншою важливою частиною стажування стало знайомство з залаштунками театру: костюмерною, пошивочним цехом, звукорежисерським та освітлювальним відділами.

Фіналом стажування стала подія, яка надихнула кожного — учні відвідали легендарний бродвейський мюзикл «Чикаго», який з великим успіхом йде на сцені Національної оперети України.

Фото: КМДШ

«За час стажування театр став для мене другою домівкою! Особливо мені сподобалося, що ми могли поспілкуватися з акторами, які дали нам корисні поради», — ділиться своїми враженнями один з учнів Святослав.

Хлопець зазначає, що погляд на театр зсередини зміцнив його бажання пов'язати свою майбутню професію з акторською діяльністю.

Стажування допомогло впевнитись у меті реалізувати дитячу мрію і старшокласниці Варі. Дівчина з дитинства любить театр та захоплюється акторською майстерністю. Їй подобається виступати на сцені, тож вона прагне обрати цю професію в майбутньому.

«Після стажування моє бажання стати акторкою лише зміцнилось. Мені дуже сподобалось дивитися генеральні репетиції: одночасно актори грали, танцювали, співали. Це було неперевершено! Я зрозуміла, що для актора важливо вміти все — чим більше вмієш, тим кращим актором ти є. Корисними були поради від акторів та режисерів, бо вони дійсно знаються на цьому», — розповідає Варя.

У результаті учасники стажування прожили повний театральний цикл від перших репетицій до показу вистави на головній сцені театру для глядачів, отримали уявлення про складність і особливості роботи на сцені та за нею, а також перевірили свої здібності. Це був гарний шанс осягнути, чи справді їм хочеться пов’язати своє життя з театром.

Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ

«Подібні ініціативи допомагають учням отримати реальний досвід роботи в театрі та зрозуміти, що стоїть за створенням театральної вистави. Це сприяє кращому розумінню вимог професії актора, а також розвитку творчих здібностей, як акторських, так і музичних чи хореографічних. Такі програми допомагають зміцнити впевненість у собі, навчитись працювати в команді та зосередитися на досягненні спільної мети. Подібні проєкти відкривають для школярів нові кар'єрні можливості та допомагають знайти свої справжні інтереси», — впевнений Богдан Струтинський.

Генеральний директор Національної оперети також відзначив відкритість до нового досвіду та ентузіазм учнів КМДШ: «Школярі вразили цікавістю та готовністю до активної участі в усіх етапах театрального процесу. Їхній підхід до роботи був зосереджений на самовдосконаленні, розвитку навичок і готовності отримувати поради від професіоналів. Учні ставилися серйозно до кожного завдання — їхнє бажання вчитися створювали особливу атмосферу творчості та співпраці».

Стажування, що формують майбутнє

Стажування, які організовує КМДШ — не про ідеальні сценарії майбутнього. Це про можливість для молодого покоління спробувати, зробити висновки й обрати свій шлях свідомо. Такий досвід дає учням те, що не під силу жодному підручнику — чесну, пряму відповідь на питання, чи підходить дитині та, чи інша професія. Саме так народжується зріле рішення про те, ким бути.

Ми переконані, що справжнє навчання відбувається не лише у класі, а й у реальному житті. Тому співпрацюємо з провідними компаніями та установами, де наші учні можуть спробувати себе в різних професійних ролях. Це можливість не тільки побачити роботу зсередини, а й попрацювати над реальними завданнями, отримати зворотний зв’язок від досвідчених фахівців, сформувати перші професійні контакти. Це прекрасний шанс розвинути гнучкі навички – комунікацію, критичне мислення, тайм—менеджмент, роботу в команді Володимир Козленко Засновник КМДШ Всесвіт

У КМДШ Всесвіт прагнуть, щоб випускники були не лише ерудованими, а й впевненими у собі, готовими до викликів дорослого життя. Там очікують, що після стажування учні повернуться не лише з новими знаннями, а й із чіткішим розумінням себе, своїх сильних сторін та напрямків для подальшого розвитку.

Від стажувань виграють не лише учні, а й компанії, які таким чином формують нове покоління фахівців, готових до реальних викликів. Це внесок у розвиток суспільства, професійної спільноти та майбутнього країни.

«Партнерство бізнесу та освіти сьогодні — це фундамент сильних кадрів і стабільної економіки завтра. Стажування школярів у реальних компаніях є не просто навчанням, а інвестицією у майбутнє нашої країни, у її розбудову та процвітання. Адже ми переконані, що успіх України напряму залежить від свідомого та професійного вибору молоді», — впевнений Володимир Козленко.

Дізнайтесь більше про те, як школярі КМДШ відкривають для себе професійний світ — читайте інші історії стажувань у спецпроєкті «Навчання для життя».