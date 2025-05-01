Коли робота заряджає: як пройшло стажування школярів КМDШ у YASNO

Коли старшокласник Михайло вперше опинився в офісі YASNO — провідного постачальника енергетичних рішень — його вразила атмосфера творчого драйву. До стажування хлопець уявляв роботу у великих компаніях досить рутинною, але під час практики усвідомив — бізнес може бути інноваційним та цікавим. Школяра надихнули сучасний офіс, робота у команді професіоналів і можливість впроваджувати власні ідеї.

«Я зрозумів, що можу бути корисним вже зараз, навіть якщо тільки починаю свій шлях. Не обов’язково чекати «ідеального моменту». Це змінило моє ставлення до себе — я почав більше вірити у власні сили», — зізнається хлопець.

Михайло — учень мережі приватних шкіл КМДШ, яка вже кілька років організовує для вихованців 9-10 класів стажування у провідних українських компаніях. Кілька днів у реальному робочому середовищі допомагають дітям побачити суть професії та з’ясувати, ким вони хочуть бути насправді. Цього року однією із компаній, що прийняла школярів, стала YASNO. Про враження учня від стажування та важливість подібних проєктів — розповідаємо далі.

Атмосфера продуктивності

Потрапивши до офісу YASNO, що розташований в інноваційному парку UNIT.City, Михайло був у захваті. «Мені сподобалися масштаби офісу та його робоча атмосфера. Там відчувався вайб продуктивності, зарядженості та зацікавленості. Дуже приємно знаходитись у такому середовищі. Це надихає досягати більшого в професійній діяльності», — ділиться враженнями школяр.

Михайло та його однокласники стажувалися в Дирекції з маркетингу. Їх завданням стало удосконалити програму лояльності YASNOЛОВ. Команда отримала п’ять брифів від продакт-менеджерів: як просувати програму, активізувати її користувачів, створити переваги для бізнес-клієнтів, залучити нових партнерів тощо. Діти глибоко дослідили матеріал, проявили свої аналітичні навички та навіть провели міні-дослідження у власних родинах. І в результаті презентували концепції покращення сервісу.

Фото: КМДШ

Для Михайла найцікавішим виявилося занурення у реальні потреби клієнтів і пошук шляхів зробити програму лояльності максимально корисною та цікавою. Він запропонував додати ігровий елемент, щоб користувачі могли не просто отримувати бонуси, а ще проходити спеціальні квести, виконуючи енергоефективні дії. Ідея здалася хлопцю ефективною, бо давала можливість одночасно залучити клієнтів і просувати цінності компанії.

Фото: КМДШ

Учням допомагали фахівці YASNO, які відкрито ділилися досвідом та давали корисні поради. «Коли я побачив, що команда обговорює мої ідеї серйозно, у мене з'явилася впевненість, що навіть на позиції стажера я можу впливати на процеси в компанії. Це важливе відчуття — бути почутим», — розповідає Михайло. Саме таку підтримуючу та дружню атмосферу в команді він колись хоче відтворити у власній справі.

Після стажування школяр впевнився, що бажає знати, як працює маркетинг. «Я зрозумів, як багато значить глибина розуміння аудиторії та аналіз поведінки клієнтів. Ці знання потім перетворюються на дії. Маркетинг — не просто «гарна реклама», це стратегія мислення, яка корисна в будь-якій сфері. Навіть якщо не працюватиму в цій галузі, зможу найняти маркетолога і правильно делегувати завдання», — каже Михайло.

Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ Фото: КМДШ

Співпраця бізнесу та освіти

Практичний досвід у реальних компаніях має велике значення не лише для самих учнів, але й для бізнесу. Стажування допомагають молоді краще зрозуміти світ професій, а роботодавцям — відкривати нові таланти та вкладати у розвиток майбутнього покоління.

Стажування безпосередньо у компаніях дає змогу дітям отримати досвід та враження про професії, зрозуміти – що саме їм може бути цікаво, чи це те поле, де вони хочуть розвиватися надалі та що потрібно для того, щоб бути успішним в тому чи іншому напрямку Сергій Коваленко CEO YASNO

За його словами, енергетика – непроста галузь, навіть більшості дорослих людей складно розібратися як у її фізичній складовій, так і в економічній. «Проте працюючи з дітьми, ми маємо шанс зламати цей бар’єр і показати, що енергетика – це цікаво. А якщо цікаво, то й розібратися у ній стає простіше. Тому ми підтримали ініціативу КМДШ та запросили до себе на стажування учнів з цієї школи», — пояснює Сергій Коваленко.

У КМДШ переконані, що об’єднання зусиль бізнесу та освіти надає дітям можливість підтвердити або переглянути свої кар'єрні орієнтири та відкриває шлях до усвідомленого вибору майбутнього.

Ми бачимо величезну цінність у тому, що бізнес готовий відкривати свої двері для школярів. Живе спілкування з професіоналами і можливість спробувати себе у різних ролях допомагають дітям краще зрозуміти свої сильні сторони та інтереси. Водночас компанії можуть вже сьогодні інвестувати у формування активної, творчої та відповідальної молоді — тих, хто завтра буде створювати інновації та розвивати країну. Співпраця освіти й бізнесу — це взаємовигідний шлях до виховання сильних фахівців у майбутньому Володимир Козленко Засновник КМДШ Всесвіт

Дізнайтесь більше про те, як школярі КМДШ відкривають для себе професійний світ — читайте інші історії стажувань у спецпроєкті «Навчання для життя».