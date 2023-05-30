Министр образования Оксен Лесовой отказался от степени кандидата наук

Правительство Украины впервые утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени. Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой стал первым, кто отказался от степени кандидата наук.

Об этом Лесовой сообщил в Facebook.

Он отметил, что стал первым украинцем, отказавшимся от степени кандидата наук после того, как правительство утвердило механизм такого отказа.

"На себе собственно первым и почувствовал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", - отметил Лесовой.

По его словам, в академическом мире научная степень – это о ценности, доверии и обретении.

"Постсоветская культура это несколько исказила, поэтому должны исправить и сформировать новую культуру академической добродетели, где будет место только для настоящей последовательной науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые", – считает Лесовой.

Напомним, в марте разразился скандал, когда выяснилось, что новый министр образования Оксен Лесовой списал свою диссертацию как минимум из двух источников.

Лесовой после скандала заявил, что направил свою диссертацию на проверку и пообещал в случае подтверждения плагиата отказаться от звания кандидата наук.