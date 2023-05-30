Міністр освіти Оксен Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук

Уряд України уперше затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий став першим, хто відмовився від ступеня кандидата наук.

Про це Лісовий повідомив у Facebook.

Він зауважив, що став першим українцем, який відмовився від ступеня кандидата наук після того, як уряд затвердив механізм такої відмови.

"На собі власне першим і відчув механізм відмови. Написав відповідну заяву і з учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи і дії", - зазначив Лісовий.

За його словами, в академічному світі науковий ступінь – це про цінність, довіру та здобуття.

"Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", - вважає Лісовий.

Нагадаємо, у березні спалахнув скандал, коли з'ясувалося, що новий міністр освіти Оксен Лісовий списав свою дисертацію як мінімум із двох джерел.

Лісовий після скандалу заявив, що направив свою дисертацію на перевірку і пообіцяв у разі підтвердження плагіату відмовитись від звання кандидата наук.