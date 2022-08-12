Минобразования открыло регистрацию абитуриентов на спецсессию мультипредметного теста

Министерство образования и науки с 12 августа открыло для абитуриентов, которые не имели возможности зарегистрироваться для участия в национальном мультипредметном тестировании в основной и дополнительный периоды, возможность зарегистрироваться на специальную сессию.

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Как сообщил министр Сергей Шкарлетт, регистрация будет открыта только до 15 августа. Желающим нужно будет создать регистрационную карточку, а затем сформировать и отправить в региональный центр оценки качества образования необходимый комплект документов.

С 24 августа участники специальной сессии НМТ смогут узнать свои данные для входа на информационную страницу. Выбрать населенный пункт для тестирования можно будет с 25 по 30 августа, а окончательно определиться с выбором населенного пункта - с 5 по 7 сентября.

До 10 сентября участники получат приглашение по дате и месту составления НМТ. Сами же тестирования пройдут с 12 по 16 сентября.

Напомним, что основная сессия НМТ шла с 22 июля по 4 августа, ее результаты получили 187,3 тысячи участников. Оценка проходила в более чем 250 населенных пунктах Украины и в более чем 40 городах Европы. В частности, в ходе основной сессии более 19 тысяч украинцев сдали тест за границей. На дополнительную же сессию зарегистрировались 21,7 тысячи человек в Украине и 3,6 тысячи находящихся за рубежом.

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