Міносвіти відкрило реєстрацію вступників на спецсесію мультипредметного тесту

Міністерство освіти та науки з 12 серпня відкрило для вступників, які не мали можливості зареєструватися для участі в національному мультипредметному тестуванні в основний і додатковий періоди, можливість зареєструватися на спеціальну сесію.

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Як повідомив міністр Сергій Шкарлет, реєстрація буде відкрита лише до 15 серпня. Охочим потрібно буде створити реєстраційну картку, а потім сформувати та надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідний комплект документів.

З 24 серпня учасники спеціальної сесії НМТ зможуть дізнатися свої дані для входу на інформаційну сторінку. Вибрати населений пункт для тестування можна буде з 25 до 30 серпня, а остаточно визначитися з вибором населеного пункту - з 5 до 7 вересня.

До 10 вересня учасники отримають запрошення з датою та місцем складання НМТ. Самі ж тестування відбуватимуться з 12 до 16 вересня.

Нагадаємо, що основна сесія НМТ тривала з 22 липня до 4 серпня, її результати отримали 187,3 тисячі учасників. Оцінювання відбувалося в понад 250 населених пунктах України і в більш ніж 40 містах Європи. Зокрема, під час основної сесії понад 19 тисяч українців склали тест за кордоном. На додаткову ж сесію зареєструвалися 21,7 тисячі осіб в Україні та 3,6 тисячі з тих, хто перебуває за кордоном.

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