НАУ, ректору которого МОН объявило выговор, занял топовые позиции в нескольких образовательных рейтингах

Национальный авиационный университет и его структурные подразделения заняли лидирующие позиции сразу в двух рейтингах по итогам "Вступительной кампании-2023", а также вошел в 4-ку лучших украинских вузов по версии международного рейтинга Webometrics Ranking Of World Universities, информирует сайт университета.

Так, по обновленным данным Webometrics Ranking Of World Universities (один из рейтингов университетов мира, по которому анализируют степень представления деятельности университетов), НАУ занял 4-е место среди вузок Украины, обойдя, в частности, КНУ имени Шевченко, Львовскую политехнику и Харьковский национальный университет. Выше всего НАУ оценен по показателю "Открытость", где учитывается сумма цитирований исследователей по данным Google Scholar.

Также по результатам вступительной кампании НАУ вошел в 5-ку университетов-лидеров по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования.

Кроме того, обособленное структурное подразделение НАУ - Профессиональный колледж инженерии, управления и землеустройства - заняло первое место в рейтинге популярности колледжей Украины по количеству поданных заявлений абитуриентов.

Вместе с тем МОН недавно объявил выговор ректору НАУ Максиму Луцкому за якобы невыполнение уровней KPI, предусмотренных контрактом. В самом университете информировали, что даже не ознакомлены с полным текстом решения Кадровой коллегии МОН и основаниями принятия решения о выговоре. В НАУ заявили, что выговор будет обжалован как безосновательный.

Ректор НАУ Максим Луцкий

"Отмечаем, что в ежегодном отчете ректором НАУ Максимом Луцким была предоставлена исчерпывающая информация о результатах работы и уровнях достижения целевых показателей деятельности заведения, определенных контрактом. Никаких нарушений, как и нарушений трудовой дисциплины, ректором НАУ допущено не было", - отмечают в заведении.

Там подчеркивают, что приказ МОН "О применении дисциплинарного взыскания к ректору Национального авиационного университета" будет обжалован в судебном порядке.

"Администрация НАУ осуждает мотивированные попытки дестабилизации работы любых заведений высшего образования в Украине, работающих в условиях войны, обеспечивают надлежащий уровень образовательных услуг, а также занимают сегодня в рейтингах популярности среди абитуриентов ведущие позиции", - заявили в университете.