НАУ, ректору якого МОН оголосило догану, зайняв топові позиції у кількох освітніх рейтингах

Національний авіаційний університет та його структурні підрозділи посіли лідируючи позиції одразу у двох рейтингах за підсумками “Вступної кампанії-2023”, а також увійшов до 4-ки кращих українських ЗВО за версією міжнародного рейтингу Webometrics Ranking Of World Universities, інформує сайт університету.

Так, за оновленими даними Webometrics Ranking Of World Universities (один з рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності університетів), НАУ посів 4-у сходинку серед закладів вищої освіти України, обійшовши, зокрема, КНУ імені Шевченка, Львівську політехніку та Харківський національний університет. Найвище НАУ оцінено за показником “Відкритість”, де враховується сума цитувань дослідників за даними Google Scholar.

Також за результатами цьогорічної вступної кампанії НАУ увійшов до 5-ки університетів-лідерів за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти.

Крім того, відокремлений структурний підрозділ НАУ - Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування - посів перше місце у рейтингу популярності коледжів України за кількістю поданими заявами абітурієнтів.

Разом з тим МОН нещодавно оголосило догану ректору НАУ Максиму Луцькому за буцімто невиконання рівнів KPI, передбачених контрактом. В самому університеті інформували, що навіть не ознайомленні з повним текстом рішення Кадрової колегії МОН та підставами ухвалення рішення про догану. В НАУ заявили, що догана буде оскаржена як безпідставна.

Ректор НАУ Максим Луцький

"Наголошуємо, що у щорічному звіті ректором НАУ Максимом Луцьким була надана вичерпна інформація про результати роботи й рівні досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом. Жодних порушень, як і порушень трудової дисципліни, ректором НАУ допущено не було", - зазначають у закладі.

Там наголошують, що наказ МОН "Про застосування дисциплінарного стягнення до ректора Національного авіаційного університету" буде оскаржено у судовому порядку.

"Адміністрація НАУ засуджує мотивовані спроби дестабілізації роботи будь-яких закладів вищої освіти в Україні, які працюють в умовах війни, забезпечують належний рівень освітніх послуг, а також посідають сьогодні у рейтингах популярності серед абітурієнтів провідні позиції", - заявили в університеті.