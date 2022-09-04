В школах Запорожской области параллельно живут оккупанты и учатся дети - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют об обнаружении общежития оккупационных войск в здании школы в селе Орлянское Запорожской области и говорят, что это типичная картина в регионе. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

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"В здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время когда на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника", - говорится в нем.

Отмечается, что именно поэтому российские захватчики так настойчиво пытались начать учебный год на оккупированных территориях.

"Учебный процесс начался с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия", – подчеркивают в Генштабе.

Вместе с тем, там указывают, что, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не начала работу в очном формате. Как говорится в сообщении, "не сработали" и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников.

Напомним, что расположение военнослужащих самих ВСУ, в частности, в школах ранее стало темой скандала в украинском обществе из-за соответствующего отчета международной организации Amnesty International, который получил очень жесткую реакцию украинских властей.