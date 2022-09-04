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В школах Запорізькій області паралельно живуть окупанти та навчаються діти - Генштаб ЗСУ
В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють про виявлення гуртожитку окупаційних військ в будівлі школи в селі Орлянське Запорізької області та кажуть, що це є типовою картиною в регіоні. Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
"У будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника", - сказано в ньому.
Зазначається, що саме тому російські загарбники так наполегливо намагались розпочати навчальний рік на окупованих територіях.
"Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття", - підкреслюють в Генштабі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Разом з тим, там вказують, що попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі. Як ідеться в повідомленні, "не спрацювали" і організовані колаборантами пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців.
Нагадаємо при цьому, що розташування військових самих, зокрема, у школах ЗСУ раніше стало темою скандалу в українському суспільстві через відповідний звіт міжнародної організації Amnesty International, який отримав дуже жорстку реакцію української влади.