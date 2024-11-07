Бизнес и население взяли кредиты на энергетические проекты на 11,7 млрд грн

В октябре объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями бизнеса, составил 3,4 млрд грн. На энергетические нужды украинцев выдали кредитов на 366 млн грн. Всего банки за пять месяцев одобрили заявки на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на 11,7 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Кредитование на энергетические проекты

Отмечается, что банки за июнь – октябрь 2024 г. получили 2927 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 66,2 млрд грн. Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 11,7 млрд грн.

По данным регулятора, в частности, в октябре:

подано 443 заявки на сумму 11,5 млрд грн;

одобрено 1699 заявок на сумму 3,9 млрд грн;

предоставлено 267 кредитов общим объемом 1,56 млрд грн.

Как сообщают в НБУ, общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным займам бизнеса составляет около 310 мВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля).

Наибольшие объемы выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (122 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (100 мВт) и строительство СЭС (83 мВт).

Как отмечают в НБУ, проекты финансируются в 21 области страны.

Кроме того, по данным регулятора, в течение октября населению предоставлено 1 тыс. кредитов общим объемом 176 млн грн.

Напомним, при содействии Национального банка 20 банков, которым принадлежит более 85% чистых активов, подписали в июне 2024 года меморандум о готовности финансировать возобновление энергетики. Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для строительства газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретения промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д.

Базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом – от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а дальше – не более UIRD12M + 3%)

Заметим, в сентябре было предоставлено 220 кредитов на энергетические проекты на общую сумму 1,3 млрд. грн.