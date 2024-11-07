Бізнес та населення взяли кредитів на енергетичні проєкти на 11,7 млрд грн

У жовтні обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами бізнесу, сягнув 3,4 млрд грн. На енергетичні потреби українців видали кредитів на 366 млн грн.Загалом банки за п’ять місяців схвалили заявки на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на 11,7 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Кредитування на енергетичні проєкти

Зазначається, що банки за червень – жовтень 2024 року отримали 2927 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 66,2 млрд грн. Вже схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 11,7 млрд грн.

За даними регулятора, зокрема, в жовтні:

подано 443 заявки на суму 11,5 млрд грн;

схвалено 1699 заявок на суму 3,9 млрд грн;

надано 267 кредитів загальним обсягом 1,56 млрд грн.

Як повідомляють в НБУ, загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими позиками бізнесу становить близько 310 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (122 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (100 мВт) та побудову СЕС (83 мВт).

Як зауважують в НБУ, проєкти фінансуються у 21 області країни.

Крім того, за даними регулятора, впродовж жовтня населенню надано 1 тис кредитів загальним обсягом 176 млн грн.

Нагадаємо, за сприяння Національного банку 20 банків, яким належить понад 85% чистих активів, підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики. Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств. Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M + 3%)

Зауважимо, у вересні було надано 220 кредитів на енергетичні проєкти на загальну суму 1,3 млрд грн.