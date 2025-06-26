Как проходит подготовка к отопительному сезону 2025/2026

Подготовка Украины к следующему отопительному сезону 2025/2026 годов происходит в условиях значительных вызовов. Среди ключевых вызовов – накопление запасов природного газа и угля, восстановление и модернизация энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, инвестиции и эффективное международное сотрудничество.

Обычно процесс подготовки к отопительному сезону начинается сразу после окончания предыдущего. В рамках этого Минэнерго были утверждены соответствующие графики плановых ремонтов на электростанциях и других объектах, а также графики обновления оборудования на текущий год. Целью этих графиков является обеспечение стабильного функционирования энергообъектов в течение всего периода, включая период летнего пика. Как уже отмечалось в предыдущем материале, при отсутствии разрушительных обстрелов критической инфраструктуры массовых отключений электроэнергии летом 2025 года удастся избежать. Координацию всех подготовительных работ осуществляет Антикризисный энергетический штаб, отмечал ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник. На сегодняшний день ремонтная кампания находится в активной фазе на объектах всех типов генерации — АЭС, ТЭЦ, ГЭС, ТЭС и происходит при тесной координации профильного министерства, государственных и частных энергетических компаний.

Ключевым вопросом к ОЗУ остаются запасы природного газа и угля. По оценке ExPro , по опасе природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) уже приближаются к отметке в 8 млрд куб м, отставание от прошлого года сокращается. Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ держатся на стабильном уровне — около 2,6 млн. тонн. По данным ExPro , на аналогичный период прошлого года запасы угля составляли 2,5 млн. тонн и впоследствии демонстрировали рост до рекордных 3,2 млн. тонн. В этом году дефицит угля не прогнозируется, поэтому можно ожидать достижения показателей 2024 года. Как уверяют в Минэнерго, согласно графику накопления и графику потребления Украина будет необходимым количеством этого ресурса для прохождения следующего отопительного сезона. Если над импортом газа ведется активная работа, то импорта угля не планируется.

Поскольку зимой ТЭС и ТЭЦ увеличат свою генерацию для покрытия вечерних пиков в энергосистеме, накопление природного газа и угля как топлива является крайне важным аспектом для работы электроэнергетического комплекса . на таких проектах должны более активно сосредотачиваться в общинах.

Этим летом импорт электроэнергии несет в основном коммерческий характер и осуществляется в "наиболее выгодные" часы. Продолжает расти и экспорт — с середины июня компании могут поставлять электроэнергию почти на протяжении всех суток, что свидетельствует о стабилизации энергосистемы и достаточности мощностей.

Импорт и экспорт электроэнергии с начала 2025 года, МВт-час в сутки

Источник: мониторинг ExPro

Зимой потребность в импорте электроэнергии в часы вечернего пика может возрасти, однако пока по предварительным прогнозам он не составит значительной части в энергобалансе. Важным стимулом для обеспечения более стабильного импорта могли стать долгосрочные аукционы на пересечение, которые планируют запустить уже в этом году.

Ремонтная кампания в настоящее время активна на объектах всех типов генерации — АЭС, ТЭЦ, ГЭС, ТЭС. Ожидается, что зимой атомные электростанции будут обеспечивать около 55% производимой в Украине электроэнергии, ТЭС и ТЭЦ – около 30-33%, остальные – гидроэнергетика, распределенная генерация и ВИЭ.

Успешное прохождение отопительного сезона 2025/2026 будет зависеть не только от накопленных ресурсов и состояния генерации, но и способности оперативно реагировать на возможные атаки и повреждения.

В настоящее время запасы энергоресурсов, активная ремонтная кампания, темпы восстановления, развитие новых мощностей и отлаженная координация действий позволяют сформировать достаточный запас прочности для энергосистемы.