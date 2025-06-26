Як проходить підготовка до опалювального сезону 2025/2026

Підготовка України до наступного опалювального сезону 2025/2026 років відбувається в умовах значних викликів. Серед ключових викликів — накопичення запасів природного газу та вугілля, відновлення та модернізація енергетичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, інвестиції та ефективна міжнародна співпраця.

Зазвичай, процес підготовки до опалювального сезону розпочинається одразу після закінчення попереднього. В рамках цього Міненерго було затверджено відповідні графіки планових ремонтів на електростанціях та інших обʼєктах, а також графіки відновлення обладнання на поточний рік. Метою цих графіків є забезпечення стабільного функціонування енергообʼєктів протягом усього періоду, включно і в період літнього піка. Як вже зазначалось в попередньому матеріалі, за умови відсутності руйнівних обстрілів критичної інфраструктури, масових відключень електроенергії влітку 2025 року вдасться уникнути. Координацію всіх підготовчих робіт здійснює Антикризовий енергетичний штаб, зазначав раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник. На сьогодні ремонтна кампанія перебуває в активній фазі на обʼєктах всіх типів генерації — АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ТЕС, та відбувається за тісної координації профільного міністерства, державних та приватних енергетичних компаній.

Ключовим питанням до ОЗП залишаються запаси природного газу та вугілля. За оцінкою ExPro, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) вже наближаються до позначки в 8 млрд куб м, відставання від минулого року скорочується. Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ тримаються на стабільному рівні — близько 2,6 млн тонн. За даними ExPro, на аналогічний період минулого року запаси вугілля становили 2,5 млн тонн і згодом демонстрували зростання до рекордних 3,2 млн тонн. Цьогоріч дефіциту вугілля не прогнозується, тому можна очікувати досягнення показників 2024 року. Як запевняють в Міненерго, відповідно до графіка накопичення і графіка споживання, Україна буде необхідною кількістю цього ресурсу для проходження наступного опалювального сезону. Якщо над імпортом газу наразі ведеться активна робота, то імпорту вугілля не планується.

Оскільки взимку ТЕС та ТЕЦ збільшать свою генерацію для покриття вечірніх піків в енергосистемі, накопичення природного газу та вугілля як палива є вкрай важливим аспектом для роботи електроенергетичного комплексу. Окремо розглядатиметься і розподілена генерація, якої, за попередніми прогнозами, цьогоріч буде встановлено понад 1 ГВт. Основна функція малих газових електростанцій — це локальна енергетична безпека, тому на таких проєктах повинні активніше зосереджуватись в громадах.

Цього літа імпорт електроенергії несе здебільшого комерційний характер та здійснюється у "найбільш вигідні" години. Продовжує зростати й експорт — з середини червня компанії можуть постачати електроенергію майже протягом усієї доби, що свідчить про стабілізацію енергосистеми та достатність потужностей.

Імпорт та експорт електроенергії з початку 2025 року, МВт-год за добу

Джерело: моніторинг ExPro

Взимку потреба у імпорті електроенергії у години вечірнього піку може зрости, проте поки за попередніми прогнозами він не становитиме значну частину у енергобалансі. Важливим стимулом для забезпечення більш стабільного імпорту могли б стати довгострокові аукціони на перетин, які планують запустити вже цього року.

Ремонтна кампанія наразі є активною на обʼєктах всіх типів генерації — АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ТЕС. Очікується, що взимку атомні електростанції забезпечуватимуть близько 55% виробленої в Україні електроенергії, ТЕС та ТЕЦ — близько 30-33%, решта — гідроенергетика, розподілена генерація та ВДЕ.

Успішне проходження опалювального сезону 2025/2026 залежатиме не лише від накопичених ресурсів і стану генерації, а й від здатності оперативно реагувати на можливі атаки та ушкодження.

Наразі запаси енергоресурсів, активна ремонтна кампанія, темпи відновлення, розвиток нових потужностей та налагоджена координація дій дозволяють сформувати достатній запас міцності для енергосистеми.