Бензин, автогаз и дизельное топливо продолжают дешеветь на АЗС

В период с 12 по 13 декабря в сетях АЗС снизились цены на сжиженный газ, бензин марки А-95, бензин А-95 премиум и дизельное топливо. Об этом сообщает издание Enkorr.

Резкое понижение цен вызвано как большим объемом импорта, так и значительным уменьшением объемов потребления.

Цены на автогаз

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", цены на сжиженный газ в среднем снизились на 0,29 грн/л - до 34,19 грн/л. Наибольшее падение стоимости автогаза размером в 2 грн/л за прошедшие сутки показала сеть "Катрал". Стоимость автогаза на этой АЗС была установлена на уровне 31,77 грн/л. В некоторых сетях цены на газ остались прежними.

Самые низкие цены на сжиженный газ наблюдаются на АЗК "Авантаж 7" – 31,45 грн/л, а самые высокие – в сети Ovis – 35,40 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 12 по 13 декабря 2023, грн/л. Источник: enkorr

Цены на бензин А-95, А-95 премиум и дизельное топливо

По данным ежедневного мониторинга Консалтинговой группы "А-95", средние цены на бензин и дизельное топливо в Украине также снизились.

С 12 по 13 декабря средняя цена на бензин А-95 снизилась на 0,29 грн/л и составляет 52,67 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 0,27 грн/л до 55,63 грн/л, а дизельное топливо – на 0,25 грн/л, до 52,63 грн/л.

Бензин А-95 больше всего подешевел в сети Neftek – на 2 грн/л, до 53,99 грн/л. Самым дорогим этот вид топлива в Украине является в сетях ОККО и WOG – 55,99 грн/л, а самым дешевым – в сети "Фактор", с показателем 49,50 грн/л.

Что касается бензина А-95+, то наибольшее снижение цены также произошло в сети Neftek – на 2 грн/л до 56,49 грн/л. Дороже всего бензин А-95+ продают в сети SOCAR – 59,99 грн/л. Снижения цены в сети не наблюдалось. Самым дешевым бензин А-95+ является в сети RLS – 51, 00 грн/л.

Дизельное топливо больше всего потеряло в цене в сети Neftek. Оно подешевело на 2 грн/л и теперь стоит 53,99 грн/л. Самым дорогим ДТ является в сети SOCAR – 57,99 грн/л, а самым дешевым – в RLS, 47,00 грн/л.