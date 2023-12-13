Бензин, автогаз і дизельне пальне продовжують дешевшати на АЗС

У період з 12 по 13 грудня у мережах АЗС знизилися ціни на скраплений газ, бензин марки А-95, бензин А-95 преміум і дизельне пальне. Про це повідомляє видання Enkorr.

Різке зниження цін викликане як великим обсягом імпорту, так і значним зменшенням обсягів споживання.

Ціни на автогаз

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", ціни на скраплений газ в середньому зменшилися на 0,29 грн/л - до 34,19 грн/л. Найбільше падіння вартості автогазу розміром у 2 грн/л упродовж минулої доби показала мережа "Катрал". Вартість автогазу на цій АЗС встановили на рівні 31,77 грн/л. У деяких мережах ціни на газ залишились незмінними.

Найнижчі ціни на скраплений газ спостерігаються на АЗК "Авантаж 7" - 31,45 грн/л, а найвищі – у мережі Ovis - 35,40 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 12 по 13 грудня 2023 року, грн/л. Джерело: enkorr

Ціни на бензин А-95, А-95 преміум та дизельне пальне

За даними щоденного моніторингу Консалтингової групи "А-95", середні ціни на бензин і дизельне пальне в Україні також знизились.

Із 12 по 13 грудня середня ціна на бензин А-95 знизилася на 0,29 грн/л і становить 52,67 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 0,27 грн/л — до 55,63 грн/л, а дизельне пальне – на 0,25 грн/л, до 52,63 грн/л.

Бензин А-95 найбільше здешевшав у мережі Neftek – на 2 грн/л, до 53,99 грн/л. Найдорожчим цей вид пального в Україні є у мережі ОККО та WOG – 55,99 грн/л, а найдешевшим – у мережі "Фактор", з показником 49,50 грн/л.

Щодо бензину А-95+, то найбільше зниження ціни також відбулося у мережі Neftek – на 2 грн/л, до 56,49 грн/л. Найдорожче бензин А-95+ продають у мережі SOCAR – 59,99 грн/л. Зниження ціни у цій мережі не спостерігалося. Найдешевшим бензин А-95+ є у мережі RLS – 51, 00 грн/л.

Дизельне паливо найбільше втратило в ціні у мережі Neftek. Воно здешевшало на 2 грн/л і тепер коштує 53,99 грн/л. Найдорожчим ДП є у мережі SOCAR – 57,99 грн/л, а найдешевшим – у RLS, 47,00 грн/л.