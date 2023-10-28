Последствия непогоды: более 300 тыс. потребителей в 14 областях остались без света

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что непогода повлекла за собой обесточивание в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них – в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов. Также на территории области выключалась линия межгосударственного соединения с Венгрией, продолжаются восстановительные работы.

Сильный ветер: непогода 28 октября 2023

Утром 28 октября ряд регионов Украины накрыл сильный ветер, зафиксированы падения деревьев и другие последствия. По данным Укргидрометцентра, в этот день порывы ветра составят 17-22 м/с, в западных областях – местами 25 м/с, в Карпатах – 28-30 м/с (I уровень опасности, желтый). А касательно Киева и области синоптики предупредили о порывах ветра 25-28 м/c и ІІ уровне опасности, оранжевом.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в столице из-за непогоды двое мужчин в возрасте 65 и 35 лет погибли.

Еще семь человек получили травмы и переломы. Пятерых из них медики госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.