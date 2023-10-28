Наслідки негоди: понад 300 тис. споживачів у 14 областях залишилися без світла

В Україні через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях. Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що негода спричинила знеструмлення у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів. Також на території області вимикалася лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною, тривають відновлювальні роботи.

Сильний вітер: негода 28 жовтня 2023

Вранці 28 жовтня низку регіонів України накрив сильний вітер, зафіксовано падіння дерев та інші наслідки. За даними Укргідрометцентру, цього дня пориви вітру становитимуть 17-22 м/с, у західних областях – місцями 25 м/с, в Карпатах – 28-30 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). А стосовно Києва й області синоптики попередили про пориви вітру 25-28 м/c та ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, в столиці через негоду двоє чоловіків віком 65 і 35 років загинули.

Ще семеро людей отримали травми й переломи. Пʼятьох із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.