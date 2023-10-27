ДТЕК завершила планові ремонти на енергоблоках ТЕС

Сьогодні енергетики завершили ремонтні роботи на 19-тому енергоблоці однієї з теплових електростанцій та додали ще 140 мегават генеруючої потужності. Це означає, що ДТЕК завершив усі заплановані ремонти на енергоблоках ТЕС перед початком опалювального сезону.

Про це повідомив генеральний директор компанії ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв у Facebook в п’ятницю, 27 жовтня.

При цьому Салєєв запевнив, що на цьому робота енергетиків не зупиниться і до кінця планується відремонтувати ще 8 енергоблоків.

Він додав, що загалом ДТЕК витратила на ремонти ТЕС 3,9 млрд гривень. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року.

"Робимо усе, щоб енергетичний терор ворога зазнав невдачі і цієї зими. Найкраще цьому підтвердження – світло і тепло в оселях українців. Цього і прагнемо, зміцнюючи енергетичний фронт напередодні чергової великої битви", - написав він

Зауважимо, що голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко передбачає, що ця зима стане важчою, ніж минула, через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими військами. Проте він підкреслює, що і військові, і енергетики готові реагувати на цю загрозу.

Нагадаємо, майже половина енергетичної системи України була пошкоджена російськими атаками минулої зими, коли Москва завдала ударів по електростанціях і трансформаторам крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва Shahed.