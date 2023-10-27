ДТЭК завершила плановые ремонты на энергоблоках ТЭС

Сегодня энергетики завершили ремонтные работы на 19-м энергоблоке одной из тепловых электростанций и добавили еще 140 мегаватт генерирующей мощности. Это означает, что ДТЭК завершил все запланированные ремонты на энергоблоках ТЭС перед началом отопительного сезона.

Об этом сообщил генеральный директор компании ДТЭК Энерго Ильдар Салеев в Facebook в пятницу, 27 октября.

При этом Салеев заверил, что на этом работа энергетиков не остановится, и до конца планируется отремонтировать еще 8 энергоблоков.

Он добавил, что в общей сложности ДТЭК потратила на ремонты ТЭС 3,9 млрд гривен. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

"Делаем все, чтобы энергетический террор врага потерпел неудачу и этой зимой. Лучшее этому подтверждение – свет и тепло в домах украинцев. Этого и стремимся, укрепляя энергетический фронт накануне очередной великой битвы", - написал он.

Заметим, что глава энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предполагает, что эта зима станет тяжелее, чем прошла, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы российскими войсками. Тем не менее, он подчеркивает, что и военные, и энергетики готовы реагировать на эту угрозу.

Напомним, почти половина энергетической системы Украины была повреждена российскими атаками минувшей зимой, когда Москва нанесла удары по электростанциям и трансформаторам крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства Shahed.