Потребление электроэнергии бизнесом из-за войны упало на треть, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко отмечает, что из-за российского вторжения потребление электроэнергии бизнесом упало на треть. Об этом он сказал в интервью изданию “Интерфакс-Украина”.

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"Ситуация достаточно трудная. Потребление населения просело не так драматично, за май у нас был показатель примерно 7% по сравнению с довоенным. Но потребление бизнеса упало на треть. А вы знаете, что за счет рыночной стоимости для бизнеса мы фактически компенсировали потребление населения по низким тарифам. Соответственно, рынок просел, цена тоже упала", — сказал Галущенко.

По словам министра, несмотря на значительное финансовое проседание рынка министерство решило не переходить на ручное управление рынком электричества, а сохранить довоенную рыночную модель.

"Несмотря на все, мы остались в рынке. Да, был наработан также концепт отказа от рынка на время войны, но это последнее, что я хотел делать. И даже не потому, что это невозможно. Мы просчитали, что в таком ручном управлении всем станет легче и мы сразу стабилизируем финансы внутри. Но я с ужасом думал, как мы сможем потом вернуть рынок. Когда начинаешь управлять в ручном режиме, понимаешь, как это проще", — сказал министр.

Галущенко добавил, что Министерство рассматривает возможность привлечения средств западных партнеров для финансовой стабилизации рынка. Кроме того, финансовую поддержку украинскому рынку электричества может оказать возможность экспорта в ЕС.

"То, что мы начали, пусть пока маленький, экспорт электроэнергии в Европу, это первый, но очень важный шаг. Если до конца года мы выйдем хотя бы на 800 МВт – это будет существенное вливание в наш рынок даже при той конъюнктуре европейского рынка, которая есть сегодня. Но по всем прогнозам, цена электроэнергии будет еще выше. К примеру, французская EDF будет ремонтировать рекордное количество блоков, и дефицит мощности будет ощутим", — сказал министр.

Напомним, 30 июня спустя всего три месяца после получения энергетического безвиза начался экспорт украинской электроэнергии в Европу, в частности в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт.