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Потребление электроэнергии бизнесом из-за войны упало на треть, - Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко отмечает, что из-за российского вторжения потребление электроэнергии бизнесом упало на треть. Об этом он сказал в интервью изданию “Интерфакс-Украина”.
"Ситуация достаточно трудная. Потребление населения просело не так драматично, за май у нас был показатель примерно 7% по сравнению с довоенным. Но потребление бизнеса упало на треть. А вы знаете, что за счет рыночной стоимости для бизнеса мы фактически компенсировали потребление населения по низким тарифам. Соответственно, рынок просел, цена тоже упала", — сказал Галущенко.
По словам министра, несмотря на значительное финансовое проседание рынка министерство решило не переходить на ручное управление рынком электричества, а сохранить довоенную рыночную модель.
"Несмотря на все, мы остались в рынке. Да, был наработан также концепт отказа от рынка на время войны, но это последнее, что я хотел делать. И даже не потому, что это невозможно. Мы просчитали, что в таком ручном управлении всем станет легче и мы сразу стабилизируем финансы внутри. Но я с ужасом думал, как мы сможем потом вернуть рынок. Когда начинаешь управлять в ручном режиме, понимаешь, как это проще", — сказал министр.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Галущенко добавил, что Министерство рассматривает возможность привлечения средств западных партнеров для финансовой стабилизации рынка. Кроме того, финансовую поддержку украинскому рынку электричества может оказать возможность экспорта в ЕС.
"То, что мы начали, пусть пока маленький, экспорт электроэнергии в Европу, это первый, но очень важный шаг. Если до конца года мы выйдем хотя бы на 800 МВт – это будет существенное вливание в наш рынок даже при той конъюнктуре европейского рынка, которая есть сегодня. Но по всем прогнозам, цена электроэнергии будет еще выше. К примеру, французская EDF будет ремонтировать рекордное количество блоков, и дефицит мощности будет ощутим", — сказал министр.
Напомним, 30 июня спустя всего три месяца после получения энергетического безвиза начался экспорт украинской электроэнергии в Европу, в частности в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт.