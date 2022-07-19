Споживання електроенергії бізнесом через війну впало на третину, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначає, що через російське вторгнення споживання електроенергії бізнесом впало на третину. Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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"Ситуація досить важка. Споживання населення просіло не так драматично, за травень у нас був показник приблизно 7% порівняно з довоєнним. Але споживання бізнесу впало на третину. А ви знаєте, що за рахунок ринкової вартості для бізнесу ми фактично компенсували споживання населення за низьким тарифам. Відповідно, ринок просів, ціна теж впала", - сказав Галущенко.

За словами міністра, незважаючи на значне фінансове просідання ринку, міністерство вирішило не переходити на ручне управління ринком електрики, а зберегти довоєнну ринкову модель.

"Незважаючи на все, ми залишилися на ринку. Так, було напрацьовано також концепт відмови від ринку на час війни, але це останнє, що я хотів робити. І навіть не тому, що це неможливо. Ми прорахували, що в такому ручному управлінні всім стане легше і ми одразу стабілізуємо фінанси всередині. Але я з жахом думав, як ми зможемо потім повернути ринок. Коли починаєш керувати в ручному режимі, розумієш, як це простіше", - сказав міністр.

Галущенко додав, що Міністерство розглядає можливість залучення коштів західних партнерів для фінансової стабілізації ринку. Крім того, фінансову підтримку українському ринку електрики може надати можливість експорту до ЄС.

"Те, що ми почали, нехай поки маленький, експорт електроенергії до Європи, це перший, але дуже важливий крок. Якщо до кінця року ми вийдемо хоча б на 800 МВт – це буде суттєве вливання в наш ринок навіть за тієї кон'юнктури європейського ринку, яка є сьогодні. Але за всіма прогнозами, ціна електроенергії буде ще вищою. Наприклад, французька EDF ремонтуватиме рекордну кількість блоків, і дефіцит потужності буде відчутним", — сказав міністр.

Нагадаємо, 30 червня лише через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії до Європи, зокрема в напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт.