Потребление электроэнергии растет после праздников. "Укрэнерго" призывает население к экономии

Потребление электроэнергии в среду 3 января выросло на 14% по сравнению со вторником 2 января. Оператор системы передачи компания "Укрэнерго" призывает население к экономному потреблению во избежание дефицита. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Вчера, 2 января, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 13,8% выше, чем во вторник, 26 декабря. Сегодня, 3 января, уровень потребления по состоянию на 10:00 на 14% выше соответствующего показателя в 10 :00 вчера, 2 января Такое резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему Для стремительно растущего покрытия потребления нужно быстро ввести в работу по меньшей мере 6 энергоблоков. это очень резкое увеличение нагрузки, которое может привести к технологическим нарушениям", - говорится в сообщении.

Согласно ему, чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Экспорт сегодня осуществляется в ночные часы минимального потребления в Румынию и Молдову. Общий объем 1493 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 301 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии и Румынии. Общий объем 1138 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 178 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Пропускная способность высоковольтных сетей Укрэнерго достаточна для покрытия имеющегося спроса. В киевском энергоузле возобновлена работа оборудования, поврежденного во время массированной ракетной атаки 2 января.

В Киеве и Киевской области возобновлено энергопитание всех потребителей, обесточенных во время массированной ракетной атаки 2 января.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 412 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской области. Из-за непогоды на утро обесточены 4 населенных пункта - все более суток в Донецкой области. Из-за технических повреждений обесточены потребители в Черниговской области.

Напомним, 2 января в результате массированной ракетной атаки россиян было обесточено более 250 тысяч потребителей и повреждены сети оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" и оператора системы распределения электроэнергии (облэнерго) в Киеве и Киевской области. Ремонтникам удалось восстановить оборудование Киевского энергоузла около 12:00, а в 16:30 заживить всех отключенных потребителей Киева.