Споживання електроенергії зростає після свят. "Укренерго" закликає населення до економії

Споживання електроенергії в середу 3 січня зросло на 14% порівняно з вівторком 2 січня. Оператор системи передачі компанія “Укренерго” закликає населення до ощадливого споживання щоб уникнути дефіциту. Про це йде мова в повідомленні “Укренерго”.

"Вчора, 2 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,8% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня. Сьогодні, 3 січня, рівень споживання станом на 10:00 на 14% вищий за відповідний показник о 10:00 вчора, 2 січня. Таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для покриття споживання, яке стрімко зростає, потрібно швидко ввести в роботу щонайменше 6 енергоблоків. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Експорт сьогодні здійснюється у нічні години мінімального споживання до Румунії та Молдови. Загальний обсяг 1 493 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 301 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 1 138 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 178 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Пропускна здатність високовольтних мереж «Укренерго» достатня для покриття наявного попиту. В київському енерговузлі відновлено роботу обладнання, яке було пошкоджено під час масованої ракетної атаки 2 січня.

В Києві та Київській області відновлено енергоживлення всіх споживачів, що були знеструмлені під час масованої ракетної атаки 2 січня.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 412 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській області. Через негоду на ранок знеструмлено 4 населені пункти – всі понад добу в Донецькій області. Через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Чернігівській області.

Нагадаємо, 2 січня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджено мережі оператора системи передачі електроенергії “Укренерго” та оператора системи розподілу електроенергії (обленерго) в Києві та Київській області. Ремонтникам вдалося відновити обладнання Київського енерговузла близько 12:00, а о 16:30 заживити усіх відключених споживачів Києва.