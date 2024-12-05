Провала нет: как в Минэнерго объясняют нелестные результаты первых "зеленых" аукционов

В Министерстве энергетики Украины не считают провалом результаты аукционов по распределению квоты поддержки возобновляемой энергетики, так называемые "зеленые" аукционы". Они позволили изучить спрос рынка, и уже в этом результативны.

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Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, отвечая на вопрос о причинах провала "зеленых" аукционов, на которых из выставленных 110 МВт определено для поддержки менее 1 МВт, передает Интерфакс-Украина.

"Провала нет, они произошли"

"Нет провала, они произошли. Это первое. Второе: аукцион — это всегда изучение спроса. Любой аукцион — на повышение или на понижение цены — позволяет изучить спрос рынка. В этом случае речь идет об аукционах на различные продукты, которые позволяют показать, а какой же продукт интересует инвестора. Поэтому любой аукцион это уже хорошо, это уже победа", — считает Колесник.

В то же время, он обратил внимание, что есть ситуации, когда бизнесы не могут продать уже готовые проекты, потому что такие условия складываются на рынке.

Колесник напомнил, что подготовкой аукционов занимается ГП "Гарантированный покупатель", а задача Минэнерго состоит в создании условий для их проведения и внесении необходимых изменений.

Причинами того, что аукционы не преуспели, на рынке называют, в частности, отсутствие доверия инвесторов к государству из-за долгов "ГарПока" по "зеленому" тарифу, которые уже превышают 30 млрд грн, ограничения мощности "в одни руки", недостаточный срок подачи заявлений (30 дней) и недостаточная информационная поддержка, ограниченная квота в 110 МВт, не отвечающая потребностям энергосистемы, а также низкая цена поддержки (9-12 евроцентов за 1 кВт*ч), недостаточный интерес инвесторов к модели контрактов на разницу, определенную для господдержки.

О "зеленых аукционах"

Заметим, аукционы по распределению квоты поддержки ВИЭ были впервые проведены в 2024 году. Общая годовая квота, определенная правительством и предложенная на аукционы, составляла 110 МВт: по 11 МВт для СЭС и других видов (в том числе малые ГЭС, биоэнергетика) и 88 МВт для ВЭС.

В результате проведения аукционов в октябре-ноябре было определено для поддержки всего 0,9 МВт малой гидроэнергетики, еще 0,6 МВт под вопросом. На аукцион по СЭС 31 октября не было никакой заявки, на аукцион по ВЭС 29 ноября была подана только одна заявка, по данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, от компании с турецкими инвестициями ООО "Атлас Глобал Энерджи". Таким образом, оба аукциона признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона с 11 МВт других видов ВИЭ (14 октября) "ГарПок" определил ООО "Вотерструм" с предложением 900 кВт гидроэнергетики по цене 11,1 евроцентов/кВт*ч. В нем участвовало также ООО "Лига. Лтд." 999 кВт по цене 11,9 евроцентов/кВт*ч. Но, как уточнил "ГарПок", величина мощности, по которой его участники приобретают право на поддержку, не может превышать 80% совокупной величины мощности, предложенной всеми участниками. Таким образом, общий размер квоты для распределения на этом аукционе составил 1519,20 кВт ( 80% от почти 2 МВт предложения обоих ООО).

Как пояснил "ГарПок", по условиям аукциона второй участник (предложивший более высокую цену) имеет право согласиться на остаточную часть квоты (примерно 600 кВт — ЕР) или отказаться от статуса победителя без потери банковской гарантии, но не ранее чем на 30 рабочих день с даты проведения аукциона.

На 2025 год годовая квота поддержки ВИЭ составляет 330 МВт.

Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.