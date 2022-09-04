Российские военные стреляют с РСЗО с территории ЗАЭС, - СМИ

Российские военные ведут стрельбу с РСЗО с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает издание The Insider.

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В распоряжении The Insider оказалось видео работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции. Оно было снято в ночь со 2 на 3 сентября. На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

"В кадре видны трубы Запорожской ТЭС, которые видны и на этом панорамном фото из Google. Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", - прокомментировали видео эксперты из Conflict Intelligence Team.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии после своей миссии на оккупированную россиянами ЗАЭС оставило на атомной станции шесть представителей, однако на следующей неделе (5-11 сентября) ее присутствие сократится до двух человек.