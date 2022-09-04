Російські військові стріляють із РСЗВ з території ЗАЕС, - ЗМІ

Російські військові стріляють з РСЗВ з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє видання The Insider.

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У розпорядженні The Insider опинилося відео роботи російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) з території Запорізької атомної електростанції. Воно було знято в ніч із 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку.

"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо", - прокоментували відео експерти з Conflict Intelligence Team.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії після своєї місії на окуповану росіянами ЗАЕС залишило на атомній станції шістьох представників, проте наступного тижня (5-11 вересня) її присутність скоротиться до двох осіб.