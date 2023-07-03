Рост цен и очереди на АЗС. Горючее будет постепенно дорожать после вступления в действие довоенных налогов

После того, как 1 июля ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла с 7 до 20% крупнейшие операторы АЗС повысили цены на топливо. Поэтому за июнь сети АЗС сформировали значительные запасы топлива, а также, чтобы не шокировать водителей цены на топливо будут расти постепенно. Уже 30 июня на украинских АЗС можно было наблюдать очереди желающих заправить свои автомобили еще по старой цене. Поскольку цены в дальнейшем будут расти постепенно, есть вероятность, что в ближайшие недели ажиотаж на АЗС продолжится.

По словам аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко в конце июня ожидания возвращения довоенных ставок акциза на бензины и дизтопливо и повышение НДС с 7% до 20% укреплялось с каждым днем, способствуя росту отпускных цен на горючее бензовозными нормами безумными нормами.

"Учитывая имеющиеся предложения горючего растаможенного и поставленного к началу июля, средняя цена ГП автонормами выросла на 9,3% (+3,26 грн/л) с минувшей пятницы, в том числе с начала июня повышение составляет 15% - до 38,22 грн/л (+4,98 грн/л)", – говорит Сиренко.

По его словам, в преддверии повышения налогов на горючее значительная часть продавцов сжиженного газа не осуществляли оптовые продажи. Трейдеры также прогнозируют увеличение оптовых цен пропан-бутана за счет роста НДС на уровне 4000 грн/тонна.

"Внимание общества приковано к АЗС. В новостях только и говорят о поднятии цен из-за возврата налогов на довоенный уровень. Сколько новостей, столько и экспертных и не очень прогнозов: горючее будто должно добавить от 8 до 15 грн/л. Но на самом деле, ценовой коридор повышение бензина и ГП несколько скромнее из-за большой наценки, установленной еще с прошлого года: +5,0-2,0 грн/л соответственно. И это, желательно в течение июля, а не с первого числа месяца", - рассказал Сиренко.

Эксперт отметил, что накануне повышения налогов многие операторы поспешили поднять свои цены на 0,2-2 грн. Вместе с тем, не все операторы АЗС повысили цены в ожидании довоенных налогов. К примеру, региональная сеть Ровно "Олас" наоборот снизила цену на бензин на 0,6 грн-л, а "БРСМ-Нефть" предупредила своих клиентов через приложение о возможности заправиться по более дешевым ценам.

" В пятницу на АЗС выискивались очереди из желающих заправиться по старым низким ценам. Водители таким образом сэкономили 100-200 грн на стороне, на следующий день операторы сразу подняли цену на 1-2 грн/л бензина и ГП. По нашим данным, в течение недели таких шагов будет несколько, большие сети взяли за план поднять за неделю стоимость горючего на 5 грн/л", – говорит Сиренко.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что ожидает следующего скачка цен уже в понедельник 3 июля, а именно повышение цен будет происходить неравномерными скачками на стелах АЗС до 21 июля.

"В понедельник следует ожидать, что цены на дизельное топливо у маркетмейкеров (наибольших национальных операторов АЗС, - Delo.ua) вырастут еще на 2 гривны. На бензин также вырастут, но насколько трудно сказать. В целом будет подорожание дизтоплива на 6 грн/л, бензина на 10 грн/л, автогаза на 3 грн/л Такое удорожание будет происходить не сразу, а в течение 21 календарного дня после вступления в действие довоенных налогов на горючее. попросили резко не повышать цены. Они как бизнес социально ориентированы с этим согласились", - говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что в течение нескольких следующих недель можно ожидать ажиотаж на рынке, поскольку цены будут расти не у всех АЗС сразу, а динамика на стелах будет нервничать водителей, пытающихся запастись дешевым топливом.

По словам Леушкина, на оптовом рынке горючего цены начали расти с 27 июня. За неделю оптовая цена дизтоплива в Измаиле подскочила с 33 грн/л до 37 грн/л. В понедельник, 3 июля, Левшкин ожидает роста оптовой цены дизтоплива еще на 1 грн/л.

Вместе с этим во второй половине июля бизнесмен ожидает затишье на топливном рынке, поскольку многие закупили значительные запасы горючего в июне зная, что цена вырастет.

"70-80% аграриев закупились раньше. Но не все, некоторые из них пострадали от войны и отдали деньги за разминирование территорий или купили технику, вместо уничтоженной из-за войны", - говорит Леушкин.