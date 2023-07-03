Зростання цін та черги на АЗС. Пальне поступово дорожчатиме після вступу в дію довоєнних податків

Після того як 1 липня ставка ПДВ на дизельне пальне, бензини та автогаз зросла з 7 до 20% найбільші оператори АЗС підвищили ціни на пальне. Через те за червень мережі АЗС сформували значні запаси палива, а також щоб не шокувати водіїв ціни на паливо зростатимуть поступово. Вже 30 червня на українських АЗС можна було спостерігати черги охочих заправити свої автівки ще по старій ціні. Оскільки ціни надалі зростатимуть поступово, є ймовірність що найближчими тижнями ажіотаж на АЗС продовжиться.

За словами аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренка наприкінці червня очікування повернення довоєнних ставок акцизу на бензини і дизпальне та підвищення ПДВ з 7% до 20% зміцнювалося з кожним днем, сприяючи зростанню відпускних цін на пальне бензовозними нормами шаленими темпами.

"Враховуючи наявні пропозиції пального розмитненого та поставленого до початку липня, середня ціна ДП автонормами зросла на 9,3% (+3,26 грн/л) з минулої п’ятниці, зокрема від початку червня підвищення становить 15% – до 38,22 грн/л (+4,98 грн/л)", - каже Сіренко.

За його словами, напередодні підвищення податків на пальне значна частина продавців скрапленого газу не здійснювали гуртові продажі. Трейдери також прогнозують збільшення гуртових цін пропан-бутану коштом зростання ПДВ на рівні 4000 грн/тонна.

"Увага суспільства прикута до АЗС. В новинах тільки й говорять про піднятя цін через повернення податків на довоєний рівень. Скільки новин, стільки й експертних та не дуже прогнозів: пальне ніби має додати від 8 до 15 грн/л. Але насправді, ціновий коридор підвищення бензину та ДП дещо скромніше через велику націнку, яка встановлена ще з минулого року: +5,0-2,0 грн/л відповідно. І це, бажано протягом липня, а не з першого числа місяця", - розказав Сіренко.

Експерт зауважив, що напередодні підвищення податків багато операторів поспішив підняти свої ціни на 0,2-2 грн. Разом з тим не всі оператори АЗС підвищили ціни в очікуванні довоєнних податків. Наприклад, регіональна мережа Рівного "Олас" навпаки знизила ціну на бензин на 0,6 грн-л, а "БРСМ-Нафта" попередила своїх клієнтів через додаток про можливість заправитися за дешевшими цінами.

"У пʼятницю на АЗС вишукувались черги з бажаючих заправитись по старих низьких цінах. Водії таким чином зекономили 100-200 грн на баці, наступного дня оператори одразу підняли ціну на 1-2 грн/л бензину та ДП. За нашими даними, протягом тижня таких кроків буде декілька, великі мережі взяли за план підняти за тиждень вартість пального на 5 грн/л", - каже Сіренко.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначає, що очікує наступного стрибка цін вже в понеділок 3 липня, а саме підвищення цін відбуватиметься нерівномірними стрибками на стелах АЗС до 21 липня.

"В понеділок слід очікувати що ціни на дизельне пальне у маркетмейкерів(найбільших національних операторів АЗС, - Delo.ua) зростуть ще на 2 гривні. На бензин також зростуть, але наскільки важко сказати. Загалом буде здорожчання дизпалива на 6 грн/л, бензину на 10 грн/л, автогазу на 3 грн/л. Таке здорожчання відбуватиметься не одразу, а протягом 21 календарного дня після вступу в дію довоєнних податків на пальне. Зростання цін буде розтягнуте в часу оскільки у маркетмейкерів великі залишки пального закупленого в червні і їх попросили різко не підвищувати ціни. Вони як бізнес соціально орієнтований з цим погодились", - говорить Льоушкін.

Бізнесмен зазначає, що протягом кількох наступних тижнів можна очікувати ажіотаж на ринку, оскільки ціни зростатимуть не у всіх АЗС одразу, а динаміка на стелах нервуватиме водіїв, котрі будуть намагатися запастися дешевим пальним.

За словами Льоушкіна на оптовому ринку пального ціни почали зростати з 27 червня. За тиждень оптова ціна дизпалива в Ізмаїлі підскочила з 33 грн/л до 37 грн/л. В понеділок 3 липня Льоушкін очікує зростання оптової ціни дизпалива ще на 1 грн/л.

Разом з цим в другій половині липня бізнесмен очікує затишшя на паливному ринку, оскільки багато хто закупив значні запаси пального в червні знаючи що ціна зросте.

"70-80% аграріїв закупилися раніше. Але не всі, деякі з них постраждали від війни та віддали гроші за розмінування територій або купили техніку, замість тої що була знищена через війну", - каже Льоушкін.