Siemens Energy хочет завершить уход из России до конца года

Компания Siemens Energy начала реструктуризацию своей бизнес-деятельности в России и планирует завершить выход из российских активов до конца финансового года. Об этом говорится в отчете компании.

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Согласно сообщению, компания начала выход из российских активов в третьем квартале, что привело к потерям в 200 млн евро. При этом в компании отмечают, что уход из России не приведет к каким-либо существенным финансовым последствиям для компании.

В то же время президент компании Кристиан Брух в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что Siemens Energy может продолжить обслуживать газопровод "Северный поток-1".

В России Siemens Energy была одним из главных поставщиков энергетического оборудования Компании, в частности, принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), а входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером "Энел Россия" в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

Напомним, в начале мая немецкий технологический концерн Siemens решил свернуть всю производственную деятельность и бизнес-активность в России из-за ведения ею войны в Украине