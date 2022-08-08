Siemens Energy хоче завершити відхід з Росії до кінця року

Компанія Siemens Energy розпочала реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в Росії та планує завершити вихід з російських активів до кінця фінансового року. Про це йдеться у звіті компанії.

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Згідно з повідомленням, компанія розпочала вихід із російських активів у третьому кварталі, що призвело до втрат у 200 млн євро. При цьому в компанії зазначають, що відхід з Росії не призведе до суттєвих фінансових наслідків для компанії.

У той же час президент компанії Крістіан Брух під час телеконференції з інвесторами заявив, що Siemens Energy може продовжити обслуговувати газопровід "Північний потік-1".

У Росії Siemens Energy була одним з головних постачальників енергетичного обладнання Компанії, зокрема, належить "Сіменс трансформатори" і 65% у СП із "Силовими машинами" - "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ), а компанія Siemens Gamesa, що входить до Siemens Energy була партнером "Енел Росія" у реалізації проектів у відновлюваній енергетиці в Росії.

Нагадаємо, на початку травня німецький технологічний концерн Siemens вирішив згорнути всю виробничу діяльність та бізнес-активність у Росії через ведення нею війни в Україні.