Ситуация в энергосистеме 25 октября: из-за боевых действий обесточивания были в четырех областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В Днепропетровской области в результате боевых действий выключались воздушные линии, при этом обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание возобновлено. При осмотре одной из подстанций обнаружен БпЛА, он обезврежен.

В Черниговской области в результате обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. В общей сложности без электроснабжения оставались 704 абонента.

В Донецкой области в результате боевых действий за минувшие сутки обесточено 4,8 тысяч абонентов в 7 населенных пунктах. Энергетики возобновили электроснабжение более 4 тысяч абонентов в 4 населенных пунктах. На утро без света остаются 137 населенных пунктов – 91,9 тысяч абонентов.

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов есть новые обесточивания потребителей. Всего на утро без электроснабжения 45,6 тысяч потребителей в 129 населенных пунктах.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 4090 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий. К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 538 населенных пунктов.

Также сообщается, что на сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 7400 МВт*ч.

Потребление электроэнергии растет

В "Укрэнерго" отметили, что сегодня, 25 октября, по состоянию на 9:30, потребление было на 3,5% выше, чем в предыдущий день — в четверг. Это объясняется облачной погодой в большинстве регионов Украины и пониженной эффективностью бытовых СЭС.

24 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день – в среду, 23 октября.

Также в компании напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 9 массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.