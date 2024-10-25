Ситуація в енергосистемі 25 жовтня: через бойові дії знеструмлення були в чотирьох областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зокрема, у Дніпропетровській області внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено. Під час огляду однієї з підстанцій виявлено БпЛА, його знешкоджено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 704 абоненти.

У Донецькій області внаслідок бойових дій за минулу добу знеструмлено 4,8 тисячі абонентів у 7 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для понад 4 тисяч абонентів у 4 населених пунктах. На ранок без світла залишаються 137 населених пунктів – 91,9 тисячі абонентів.

У Харківській області через ворожі обстріли є нові знеструмлення споживачів. Всього на ранок без електропостачання 45,6 тисячі споживачів у 129 населених пунктах.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 4090 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 538 населених пунктів.

Також повідомляється, що на поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 7400 МВт*год.

Споживання електроенергії зростає

В "Укренерго" зауважили, що сьогодні, 25 жовтня, станом на 9:30, споживання було на 3,5% вищим, ніж попереднього дня – у четвер. Це пояснюється хмарною погодою у більшості регіонів України і зниженою ефективністю побутових СЕС.

24 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у середу, 23 жовтня.

Також в компанії нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.