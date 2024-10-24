Опалювальний сезон: Держенергонагляд виявив понад 2 тисячі порушень у сфері теплопостачання

Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального періоду зафіксував понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Майже 70% з них наразі усунуто.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що фахівці оцінили стан готовності понад 2,4 тисячі енергетичних об’єктів: джерел теплової енергії з приєднаними до них тепловими мережами, систем теплоспоживання, зокрема соціально важливих споживачів з централізованим теплопостачанням.

У Держенергонагляді зауважують, що такі моніторинги є одним з важливих етапів підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період, оскільки дозволяють своєчасно вжити заходів для забезпечення стабільного та якісного теплопостачання споживачам в холодну пору року.

За результатами моніторингу інспекції теплогенерувальними, теплотранспортувальними та теплопостачальними організаціями проведено гідравлічні випробування на 10,5 тисячі км теплових мереж. Водночас соціально важливими споживачами теплової енергії гідропневматичне промивання та гідравлічне випробування систем опалення проведено на близько 5 тисячах об’єктів.

"За результатами оглядів зафіксовано понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Наразі суб’єкти відносин у сфері теплопостачання усунули 66 % зафіксованих порушень", - підкреслили у Держенергонагляді.

Там додали, що теплопостачальні організації, підприємства, установи та влада всіх рівнів вживають усіх можливих заходів, які дозволять забезпечити стабільне проходження опалювального сезону.

Україна розпочинає опалювальний сезон

Україна поступово входить в цьогорічний опалювальний сезон, що вже традиційно може стати найскладнішим в історії. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця з 14 жовтня розпочинає подачу тепла для закладів соціальної сфери, таких як лікарні, школи, дитячі садочки та інші за індивідуальними заявками керівників.

Станом на 17 жовтня у Києві до тепла під'єднали 566 будівель соціальної сфери. Серед них — 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також — 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.

Інші регіони також поступово розпочинають подачу тепла, перш за все для закладів соціальної сфери. Водночас повноцінний опалювальний сезон та підключення до тепла побутових споживачів планується почати, коли середньодобова температура опуститься до 8°C протягом трьох днів та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Ймовірно, рішення про підключення до тепла побутових споживачів може бути прийняте вже у листопаді, а жовтень вдасться завершити без повноцінного запуску роботи підприємств теплокомуненерго.

Нагадаємо, що "Нафтогаз України" збільшив обсяги видобутку природного газу і планує забезпечити проходження зими за рахунок власних ресурсів. Крім того, компанія має резерв газу, придбаного за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).