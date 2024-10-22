Ситуация в энергосистеме на 22 октября: обесточивание потребителей было в пяти областях

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В частности, в Сумской области в результате атаки дронов обесточивались подстанции и потребители. Питание возобновлено. Также из-за авиаудара по территории подстанции повреждено здание, персонал не пострадал.

В Днепропетровской области в результате артиллерийских обстрелов выключались воздушные линии. При осмотре обнаружены повреждения воздушных линий. Из-за обстрела обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание возобновлено.

По информации от "Укрэнерго", по техническим причинам есть обесточения потребителей на Киевщине, Сумщине и Одесщине.

Без электричества остаются 550 населённых пунктов

Сообщается, что за прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 53 444 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 550 населенных пунктов.

Согласно сообщению Минэнерго, на сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общей мощностью 1177 МВт.

В ведомстве напоминают, что подготовка к отопительному сезону происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак. Почти ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, затрудняющим работу энергосистемы. При этом она остается сбалансированной.

Украинцев призвали пользоваться электроэнергией бережливо, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.

Также напомним, что вчера, 21 октября, в результате артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов была повреждена одна из высоковольтных линий, питающих Запорожскую АЭС. В результате снизилась надежность питания атомной электростанции. В настоящее время линия выведена в аварийный ремонт. Энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать повреждения.