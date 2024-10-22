Ситуація в енергосистемі на 22 жовтня: знеструмлення споживачів були у п'яти областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, у Сумській області внаслідок атаки дронів знеструмлювались підстанції та споживачі. Живлення відновлено. Також через авіаудар по території підстанції пошкоджено будівлю, персонал не постраждав.

На Дніпропетровщині внаслідок артилерійських обстрілів вимикались повітряні лінії. Під час огляду виявлено пошкодження повітряних ліній. Через обстріл знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

За інформацією від "Укренерго" з технічних причин є знеструмлені споживачі на Київщині, Сумщині та Одещині.

Без електрики залишаються 550 населених пунктів

Повідомляється, що минулої доби енергетики відновили живлення для 53 444 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 550 населених пунктів.

Згідно з повідомленням Міненерго, на поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальною потужністю 1177 МВт.

У відомстві нагадують, що підготовка до опалювального сезону відбувається в умовах значних пошкоджень генеруючих потужностей і мережевої енергоінфраструктури через масовані атаки. Майже щоденні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, що ускладнюють роботу енергосистеми. При цьому наразі вона залишається збалансованою.

Українців закликали користуватись електроенергію ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00.

Також нагадаємо, що вчора, 21 жовтня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупантів була пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять Запорізьку АЕС. Внаслідок цього знизилась надійність живлення атомної електростанції. Наразі лінія виведена в аварійний ремонт. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати пошкодження.