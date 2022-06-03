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Энергетика
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Страны Балтии отказались от закупки российской электроэнергии

Страны Балтии отказались от закупки российской электроэнергии

Эстонская "Элеринг", латвийская AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) и литовская "Litgrid" приняли совместное решение, что с 1 июня баланс потребления и генерации электроэнергии в странах Балтии будет обеспечиваться в основном мощностями, доступными на своих рынках, а также Скандинавии и Польши.

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Об этом сообщает пресс-служба AST, ссылаясь на общее заявление операторов Балтийской энергосистемы (TSO).

"В связи с растущими трудностями расчетов компаний "Интер РАО" с банками, а также с тем, что Nord Pool из-за финансовых рисков приостановил сотрудничество с "Интер РАО", прибалтийские операторы согласились с 1 июня прекратить закупку балансирующей электроэнергии у "Интер РАО", чтобы исключить необходимость осуществления платежей российской компании", —резюмировал член правления АСТ Гатис Юнганс.

Таким образом страны Балтии снизят свою зависимость от российской электроэнергии и обеспечат себе надежность поставок э/э.

"Балтийская энергосистема будет продолжать работать синхронно с объединенной энергосистемой России до момента синхронизации Балтийской энергосистемы с континентальной европейской энергосистемой в 2025 году", — уточнили в AST.

Напомним, Украины отказалась от российской электроэнергии еще в марте. 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. 

Автор:
Вита Молодан