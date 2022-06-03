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Енергетика
Дата публікації

Країни Балтії відмовилися від закупівлі російської електроенергії

Країни Балтії відмовилися від закупівлі російської електроенергії

Естонська "Елеринг", латвійська AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) та литовська "Litgrid" прийняли спільне рішення, що з 1 червня баланс споживання та генерації електроенергії в країнах Балтії забезпечуватиметься в основному потужностями, доступними на своїх ринках, а також Скандинавії та Польщі.

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Про це повідомляє пресслужба AST з посиланням на загальну заяву операторів Балтійської енергосистеми (TSO).

"У зв'язку зі зростаючими труднощами розрахунків компаній "Інтер РАТ" з банками, а також з тим, що Nord Pool через фінансові ризики призупинив співпрацю з "Інтер РАТ", прибалтійські оператори погодилися з 1 червня припинити закупівлю балансуючої електроенергії у "Інтер РАТ ", щоб виключити необхідність здійснення платежів російській компанії", - резюмував член правління АСТ Гатіс Юнганс.

Отже, країни Балтії знизять свою залежність від російської електроенергії і забезпечать собі надійність поставок е/е.

"Балтійська енергосистема продовжуватиме працювати синхронно з об'єднаною енергосистемою Росії до моменту синхронізації Балтійської енергосистеми з континентальною європейською енергосистемою у 2025 році", - уточнили в AST.

Нагадаємо, Україна відмовилася від російської електроенергії ще у березні. 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Автор:
Віта Молодан