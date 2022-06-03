Країни Балтії відмовилися від закупівлі російської електроенергії

Естонська "Елеринг", латвійська AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) та литовська "Litgrid" прийняли спільне рішення, що з 1 червня баланс споживання та генерації електроенергії в країнах Балтії забезпечуватиметься в основному потужностями, доступними на своїх ринках, а також Скандинавії та Польщі.

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Про це повідомляє пресслужба AST з посиланням на загальну заяву операторів Балтійської енергосистеми (TSO).

"У зв'язку зі зростаючими труднощами розрахунків компаній "Інтер РАТ" з банками, а також з тим, що Nord Pool через фінансові ризики призупинив співпрацю з "Інтер РАТ", прибалтійські оператори погодилися з 1 червня припинити закупівлю балансуючої електроенергії у "Інтер РАТ ", щоб виключити необхідність здійснення платежів російській компанії", - резюмував член правління АСТ Гатіс Юнганс.

Отже, країни Балтії знизять свою залежність від російської електроенергії і забезпечать собі надійність поставок е/е.

"Балтійська енергосистема продовжуватиме працювати синхронно з об'єднаною енергосистемою Росії до моменту синхронізації Балтійської енергосистеми з континентальною європейською енергосистемою у 2025 році", - уточнили в AST.

Нагадаємо, Україна відмовилася від російської електроенергії ще у березні. 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.