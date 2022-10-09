Тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными

Министерство энергетики работает над продолжением спецобязанности по обеспечению населения электроэнергией по льготным ценам. Об этом информагентству "Интерфакс-Украина" сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными", – сказал Галущенко в комментарии изданию.

Виен добавил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения к модели ПСО, чтобы, в частности, иметь возможность сохранить тарифы.

Напомним, с августа 2021 г. в Украине действует льготный тариф на электроэнергию для населения. Так, для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч действует тариф 1,44 грн за кВт-ч, для остальных – 1,68 грн за кВт-ч.