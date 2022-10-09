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Категория
Энергетика
Дата публикации

Тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными

Тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными

Министерство энергетики работает над продолжением спецобязанности по обеспечению населения электроэнергией по льготным ценам. Об этом информагентству "Интерфакс-Украина" сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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"Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными", – сказал Галущенко в комментарии изданию.

Виен добавил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения к модели ПСО, чтобы, в частности, иметь возможность сохранить тарифы.

Напомним, с августа 2021 г. в Украине действует льготный тариф на электроэнергию для населения. Так, для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч действует тариф 1,44 грн за кВт-ч, для остальных – 1,68 грн за кВт-ч.

Автор:
Степан Крьока