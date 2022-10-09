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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними

Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними

Міністерство енергетики працює над продовженням спецобов'язку з забезпечення населення електроенергією за пільговими цінами. Про це інформаційному агенству "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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"Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними", - сказав Галущенко в коментарі виданню.

Віен додав, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.

Нагадаємо, з серпня 2021 року в Україні діє пільговий тариф на електроенергію для населення. Так, для домогосподарств, котрі споживають до 250 кВт-год діє тариф 1,44 грн за кВт-год, для інших - 1,68 грн за кВт-год.

Автор:
Степан Крьока