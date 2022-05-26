Украина была и остается надежным транзитером энергоносителей в ЕС, - Минэнерго

Несмотря на активные боевые действия, Украина была и остается надежным партнером для Европейского союза предоставляя услуги транзита природного газа и нефти для стран Восточной и Центральной Европы. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в ходе IX Международной нефтегазовой конференции "Ньюфолк НКЦ".

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"Мы должны быть ориентированы в первую очередь на собственные возможности в добыче. Его развитие – это только вопрос времени. Наша задача как государства - помочь бизнесу для начала возобновить добычу до уровня конца февраля, когда начались активные боевые действия. В то же время, чрезвычайно важно для нас обеспечение выполнения своих обязательств как по транзиту газа в страны Европы – что мы обеспечиваем даже несмотря на оккупацию российскими войсками ГИС "Сохрановка", так и транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" для нужд Венгрии, Словакии, Чехии. и других стран ЕС", — сказал замминистра.

Он добавил, что Минэнерго сейчас активно работает над рядом вопросов, в том числе над подготовкой к следующему отопительному сезону. При этом нынешние условия военного положения требуют изменения подходов в принятии решений.

Напомним, ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина может использовать нефтепровод "Дружба" как инструмент влияния на Венгрию.

Однако позже Зеркаль на своем Facebook написала, что данное заявление это "ее скромное мнение".

"Для успокоения ситуации следует уточнить, что официальная позиция министерства энергетики Украины по этому поводу неизменна. Украина – надежный транзитер энергоносителей в Европу", — написала Зеркаль.