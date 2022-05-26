Україна була і залишається надійним транзитером енергоносіїв до ЄС, - Міненерго

Незважаючи на активні бойові дії, Україна була і залишається надійним партнером для Європейського Союзу, надаючи послуги транзиту природного газу та нафти для країн Східної та Центральної Європи. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник у ході ІХ Міжнародної нафтогазової конференції "Ньюфолк НКЦ".

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"Ми маємо бути орієнтовані насамперед на власні можливості у видобутку. Його розвиток – це лише питання часу. Наше завдання як держави – допомогти бізнесу для початку відновити видобуток до рівня кінця лютого, коли почалися активні бойові дії. Водночас надзвичайно важливо для нас забезпечення виконання своїх зобов'язань як щодо транзиту газу до країн Європи – що ми забезпечуємо навіть незважаючи на окупацію російськими військами ДВС "Сохранівка", так і транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" для потреб Угорщини, Словаччини, Чехії та інших країн ЄС ", - сказав заступник міністра.

Він додав, що Міненерго зараз активно працює над низкою питань, у тому числі над підготовкою до наступного опалювального сезону. При цьому нинішні умови воєнного стану вимагають зміни підходів до прийняття рішень.

Нагадаємо, раніше радник міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила, що Україна може використати нафтопровід "Дружба" як інструмент впливу на Угорщину.

Проте пізніше Зеркаль на своєму Facebook написала, що ця заява це "її скромна думка".

"Для заспокоєння ситуації слід уточнити, що офіційна позиція міністерства енергетики України щодо цього незмінна. Україна – надійний транзитер енергоносіїв до Європи", - написала Зеркаль.