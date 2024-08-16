"Укроборонпром" закупил электроэнергии у ЭКУ на 1,6 млрд грн: сколько удалось сэкономить

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" сэкономило почти 80 млн. грн. во время публичной централизованной закупки электрической энергии для своих предприятий, которая состоялась в августе текущего года в системе Prozorro. По сравнению с условиями оплаты предыдущего договора, фактическая экономия составляет 59,6 млн грн без НДС.

Об этом сообщает пресс-служба госэнерготрейдера АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ").

Отмечается, что ЭКУ получил право на поставку электроэнергии для входящих в "Укроборонпром" предприятий по результатам закупок, проведенных 9 августа 2024 года на площадке "Прозорро".

ЭКУ стала победителем по двум из трех лотов в рамках тендера АО "Украинская оборонная промышленность". Ожидаемая стоимость электроэнергии по ним составила 1,639 млрд грн, но в результате конкуренции цена снизилась до 1,583 млрд грн.

Поскольку ЭКУ уже снабжала электроэнергию "Укроборонпрома" по итогам прошлогоднего тендера, суммарно экономия оборонной компании за счет повышения конкуренции в рамках договоров с государственным трейдером достигает ориентировочно более 100 млн. грн.

Как сообщают в "Укроборонпроме", предприятие сэкономило почти 80 млн. грн. во время публичной централизованной закупки электрической энергии, которая состоялась в августе текущего года в системе Prozorro. По сравнению с условиями оплаты предыдущего договора, фактическая экономия составляет 59,6 млн грн без НДС.

В 2024 году по одному лоту победителем стало ООО "СК Энерджи групп", а по другим двум — государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ"). Общая ожидаемая стоимость электроэнергии составила 2,044 млрд. грн., но по результатам торгов она снизилась до 1,96 млрд. грн.

"Второй год подряд мы закупаем электроэнергию для наших предприятий централизованно и существенно экономим средства. Это создает дополнительный ресурс, помогающий увеличивать объемы производства вооружений и военной техники для Сил обороны Украины", — отметил генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

Об ЭКУ

АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) – национальная энерготрейдинговая компания, которая предлагает комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами. ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продаж электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами, а также в ТОП-2 трейдеров зеленой электроэнергии.

ЭКУ учредила первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, ныне вторую по размеру в Украине. Клиенты компании генерируют 10% ВВП Украины. 100% компании принадлежит государству.