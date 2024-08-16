"Укроборонпром" закупив електроенергії в ЕКУ на 1,6 млрд грн: скільки вдалося заощадити

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" заощадило майже 80 млн грн під час публічної централізованої закупівлі електричної енергії для своїх підприємств, яка відбулася у серпні поточного року в системі Prozorro. Порівняно з умовами оплати попереднього договору фактична економія становить 59,6 млн грн без ПДВ.

Про це повідомляє пресслужба державного енерготрейдера АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ").

Зазначається, що ЕКУ отримав право на постачання електроенергії для підприємств, що входять до "Укроборонпрому", за результатами закупівель, проведених 9 серпня 2024 року на майданчику "Прозорро".

ЕКУ стала переможцем за двома із трьох лотів в межах тендеру АТ "Українська оборонна промисловість". Очікувана вартість електроенергії за ними становила 1,639 млрд грн, але внаслідок конкуренції ціна знизилася до 1,583 млрд грн.

Оскільки ЕКУ вже постачала електроенергію "Укроборонпрому" за підсумками минулорічного тендеру, сумарно економія оборонної компанії за рахунок підвищення конкуренції у межах договорів із державним трейдером сягає орієнтовно понад 100 млн грн.

Як повідомляють в "Укроборонпромі", підприємство заощадило майже 80 млн грн під час публічної централізованої закупівлі електричної енергії, яка відбулася у серпні поточного року в системі Prozorro. Порівняно з умовами оплати попереднього договору фактична економія становить 59,6 млн грн без ПДВ.

У 2024 році за одним лотом переможцем стало ТОВ "СК Енерджі груп", а за іншими двома – державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ"). Загальна очікувана вартість електроенергії становила 2,044 млрд грн, але за результатами торгів вона знизилася до 1,96 млрд грн.

"Другий рік поспіль ми закуповуємо електроенергію для наших підприємств централізовано та суттєво заощаджуємо кошти. Це створює додатковий ресурс, який допомагає збільшувати обсяги виробництва озброєнь і військової техніки для Сил оборони України", – зазначив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.

Про ЕКУ

АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) – національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами. ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії.

ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є другою за розміром в України. Клієнти компанії генерують 10% в ВВП України. 100% компанії належить державі.