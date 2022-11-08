"Укртрансгаз" приступил к отбору газа из газохранилищ

Оператор газохранилищ Украины компания "Укртрансгаз" начала отбор газа из хранилищ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Старт сезона отбора 2022/2023 пришелся на 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. Сейчас отбор газа ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов. оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", - говорится в сообщении.

Согласно ему, Ррекордно поздний старт отбора в этом году связан с несколькими основными факторами:

- благоприятные погодные условия и относительно высокая температура воздуха в осенние месяцы;

- повышением интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов;

- общим сокращением уровня энергопотребления в Украине.

"Команда Укртрансгаза - Оператора газохранилищ Украины приложила все усилия, чтобы закачать в украинские ПХГ как можно больше природного газа украинской добычи и нерезидентов. Сейчас можем сказать, что система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и тяжелая зима в истории независимой Украины. Однако к работе, как всегда, готовы и сделаем все от нас зависящее, чтобы в домах, приютах, больницах, школах и садах Украины было тепло", - сказал глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Напомним, по состоянию на 6 ноября около 50% объектов в Украине подключены к теплоснабжению .