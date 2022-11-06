Половину об’єктів в Україні вже підключили до тепла

Станом на 6 листопада близько 50% об'єктів в Україні підключені до теплопостачання, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, звітуючи про готовність країни до опалювального сезону, який вже розпочався.

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Станом на початок листопада в українських газових сховищах накопичено 14,5 млрд кубів енергоносія, що достатньо для проходження зими, запевнив очільник уряду.

"Тарифи на цей опалювальний сезон не зростають, субсидії виділяються. Робимо все, аби кожен українець зимою був зі світлом і теплом. Енергетики 24/7 продовжують ремонти, аби відновити стабільне енергопостачання", — додав Шмигаль.

Україна отримала від донорів уже 700 генераторів і ще 900 буде доставлено найближчим часом. 12 країн передадуть необхідне обладнання для ремонтів.

Крім того, країни G7 скоординують свої зусилля для надання комплексної допомоги Україні взимку. В свою чергу Федеральна рада Швейцарії ухвалила план дій щодо надання допомоги народу України в зимовий період.

Інші країни також долучаються до допомоги Україні в підготовці до зими, враховуючи терористичні атаки Росії на українські об'єкти критичної інфраструктури.

Джерело фото: ua.depositphotos.com